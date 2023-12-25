Sosyal medya kavgasında silahlar konuştu

Kaynak: İHA
Sosyal medya kavgasında silahlar konuştu
İstanbul Küçükçekmece’de sosyal medyada tartışan ve birbirini tehdit eden iki genç, sokakta buluşarak kavga etti. Kavgada gençlerden biri, diğerini tabancayla ayağından vurdu.

Olay, dün 17.40 sıralarında İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi Ordu Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sosyal medya üzerinde tartışma yaşayan B.T. ve F.D., sokakta buluşmaya karar verdi.

SOSYAL MEDYADA BAŞLAYAN KAVGA BÜYÜDÜ

Husumetli olduğu iddia edilen iki genç belirledikleri adreste buluştu. Sosyal medyadaki tartışmalarına burada da devam eden gençler kavgaya tutuştu. Bu sırada yanında getirdiği tabancayı çeken B.T., F.D.’yi ayağından vurdu. Silah seslerini duyarak olay yerine gelen aileler olaya dahil oldu. F.D'nin babasının yerde oturan yaralı genci tehdit ettiği iddia edildi.

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Silahlı saldırının ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Yaralı genç olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Şüpheli ise babası ve arkadaşları ile birlikte olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri B.T'yi kısa süre içinde yakalayarak gözaltına aldı.

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