Sosyal medya kullananlar dikkat. Paylaştığı fotoğraflar nedeniyle dolandırıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan Turgay Kocaoğlu (24), isimli bir vatandaş sosyal medya platformu İnstagram'dan kendini kadın olarak tanıtan bir şahısla yazışmaya başladı.

Kendisini kadın olarak tanıtan şahıs, Kocaoğlu'ndan müstehcen fotoğraflar istedi. Bunun üzerine Kocaoğlu, internetten bulduğu bazı müstehcen fotoğrafları kadın sandığı şahsa sosyal medya hesabından gönderdi.

Fotoğrafı alan şahıs, Kocaoğlu'nun sosyal medya hesabındaki takipçilerinin fotoğraflarını çekerek Kocaoğlu'nun gönderdiği fotoğrafları 2000 TL vermediği takdirde İnstagram hesabındaki takipçilerine göndermekle tehdit etti.

2000 TL PARA GÖNDERDİ

Bunun üzerine Kocaoğlu, şahsa gönderdiği müstehcen fotoğrafları akrabaları ve arkadaşları görmesin diye banka hesabından şahsa 2000 TL para gönderdi.

5000 TL DAHA İSTEDİ

Kendini kadın olarak tanıtan şahıs, 2000 TL'nin banka hesabına geçmesinin ardından Kocaoğlu'ndan 5000 TL daha istedi. Yaşanan olay sonrası soluğu Hatay İl Jandarma Müdürlüğü'nde alan Kocaoğlu şahıstan şikayetçi oldu.