Sosyal medya kurgusu karakolda bitti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sosyal medya kurgusu karakolda bitti

Başakşehir'de 2 şahsın motosiklet üzerinde seyrederken kaçan bir şahsa ateş ettiği görüntüler sosyal medyaya yansırken İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlatarak olayla ilgili 4 kişiyi yakaladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında "İstanbul'da bir genç, sosyal medyada paylaşmak üzere silahlı video çekti" başlığıyla paylaşılan görüntülere yönelik inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde, Başakşehir'de 2 şahsın motosiklet üzerinde seyrederken kaçan bir şahsa ateş ettiği belirlenirken görüntüleri 17 yaşındaki M.A.T.'nin sosyal medyadan paylaştığı tespit edildi. Videonun 10 Temmuz'da çekilen kurgu bir video olduğu, videoda kimlik bilgileri tespit edilen 17 yaşındaki M.A.T.'nin motosikleti kullandığı, 16 yaşındaki M.B.B.'nin vurulma rolü yaptığı, 16 yaşındaki Ö.F.B.'nin silahla ateş ettiği, 16 yaşındaki Y.A.'nın ise videoyu çektiği belirlendi, 4 şahıs olayda kullanılan kurusıkı tabanca ile birlikte yakalandı. Konu ile ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Sosyal medya kurgusu karakolda bitti

Sosyal medya kurgusu karakolda bitti

Sosyal medya kurgusu karakolda bitti

Sosyal medya kurgusu karakolda bitti

Son Haberler
Beşiktaş transferi bitirdi! Bugün İstanbul'a geliyor
Beşiktaş transferi bitirdi! Bugün İstanbul'a geliyor
Dolar ve euro ne kadar? Serbest piyasada son durum! (15 Ağustos 2025)
Dolar ve euro ne kadar?
Diyanet'in Cuma hutbesinde dikkat çeken uyarı
Diyanet'in Cuma hutbesinde dikkat çeken uyarı
Borsa günün ilk yarısında yükseldi (15 Ağustos 2025)
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Otobüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı
Otobüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı