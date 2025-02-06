Sosyal medya paylaşımı sonrası operasyon!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kütahya polisi, sosyal medya üzerinden tabanca, tüfek ve mühimmat paylaşımında bulunan kişilere yönelik il genelinde operasyon düzenlendi. 21 adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada abanca, tüfek, mühimmat, kesici ve delici alet ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği tarafından il genelinde meydana gelebilecek olayların önlenmesi, suç aletlerinin ele geçirilebilmesi ve suçluların yakalanabilmesi amacıyla sosyal medya üzerinden tabanca, tüfek ve mühimmat paylaşımında bulunan şahıslara yönelik yapılan araştırmalar çerçevesinde şüphelilerin 13 sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı tespit edildi.

Sosyal medya magandaları tek tek toplandı

Siber Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından 13 kullanıcının sosyal medya hesapları ile ilgili yapılan araştırmalar sonucunda şahısların il merkezinde bulunan toplam 21 adresinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sosyal medya magandaları tek tek toplandı

Adreslerde, toplam, 10 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet ruhsatlı av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 4 adet havalı tüfek, 263 adet av tüfeği kartuşu, 13 adet çeşitli çaplarda tabanca fişeği, 6 adet G-3 fişeği, 5 adet kaleş fişeği, 1 adet uçak savar fişeği, 11 adet ses fişeği, 3 adet bıçak, 1 adet muşta, 1 adet seyyar dipçik ve 1 adet seyyar gez ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler yapıldı.

Sosyal medya magandaları tek tek toplandı

Sosyal medya magandaları tek tek toplandı

Sosyal medya magandaları tek tek toplandı

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