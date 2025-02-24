Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan Tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör hakkında yeni gelişme

Anadolu Adliyesi 91. Asliye Ceza Mahkemesi, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 31 Ocak 2025 tarihinde tutuklanan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör hakkında tahliye kararı verdi.
Tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medyada yaptığı paylaşımı nedeniyle "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına alenen hakaret" başlatılan soruşturma kapsamında 31 Ocak'ta tutuklandı.
Savcılık Ör'ün sütüne atılı suçlardan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapsini istedi.
TARİHÇİ ÇİĞDEM BAYRAKTAR ÖR'E TAHLİYE KARARI
Çiğdem Bayraktar Ör davasında ilk duruşma bugün Anadolu Adliyesi 91. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Mahkeme Ör'ün tahliyesine karar verirken bir sonraki duruşma tarihini 11 Mart olarak açıkladı.