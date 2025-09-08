Sosyal medya platfomlarında erişim sorunu!



CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın mahkeme kararı kaosamında yönetimine kayyum atanan İstanbul İl Başkanlığı binasına çağrısının ardından yaşanan hareketlilik devam ediyor.

Çağrının ardından İstanbul Valiliği tarafından kentin altı ilçesinde 10 Eylül 23.59'a kadar basın açıklaması, miting, yürüyüş ve etkinlikleri yasaklandı.

Karar sonrası çevik kuvvet ekipleri, il binasını abluka altına aldı; yer yer arbedeler oldu. Olayların ardından sosyal medya platformlarına erişim problemleri yaşanmaya başladığı bildirildi.

X, INSTAGRAM, YOUTUBE, TIKTOK ÇÖKTÜ MÜ?

EngelliWeb'in aktardığına göre; X, Instagram, YouTube ve TikTok'u etkileyen bant genişliği daraltması yaşanıyor.

