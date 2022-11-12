Sosyal medya platformu Tumblr’a erişim engeli getirildi

Dünyada 13 milyonu aşkın kullanıcıya ulaşan ABD menşeli sosyal ağ ve blog sitesi, sosyal medya platformu Tumblr'ye erişim engeli getirildi. Türkiye'den siteye girmek isteyenler hesaplarına ulaşamayınca engel getirildiği ortaya çıktı.
E-devlet üzerinden Web Sitesi Erişim Engeli Sorgulama sayfasına girenler sitenin mahkeme kararıyla erişime kapatıldığını öğrendi. Sitede, sorgulanan web sitesinin Kuşadası Sulh Ceza Hakimliğinin 10.11.2022 tarih 2022/3144 sayılı kararıyla engellendiği belirtildi. Hafta sonu olması nedeniyle kararın içeriği hakkında bilgi edinilemedi.
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