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Sosyal medya platformu Tumblr'a erişim engeli getirildi

ABD merkezli sosyal ağ ve blog sitesi Tumblr, Kuşadası Sulh Ceza Hakimliğinin 10 Kasım 2022 tarih ve 2022/3144 sayılı kararıyla erişime engellendi.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 19:50
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Sosyal medya platformu Tumblr’a erişim engeli getirildi

Sosyal medya platformu Tumblr'a erişim engeli getirildi
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Dünyada 13 milyonu aşkın kullanıcıya ulaşan ABD menşeli sosyal ağ ve blog sitesi, sosyal medya platformu Tumblr'ye erişim engeli getirildi. Türkiye'den siteye girmek isteyenler hesaplarına ulaşamayınca engel getirildiği ortaya çıktı.

E-devlet üzerinden Web Sitesi Erişim Engeli Sorgulama sayfasına girenler sitenin mahkeme kararıyla erişime kapatıldığını öğrendi. Sitede, sorgulanan web sitesinin Kuşadası Sulh Ceza Hakimliğinin 10.11.2022 tarih 2022/3144 sayılı kararıyla engellendiği belirtildi. Hafta sonu olması nedeniyle kararın içeriği hakkında bilgi edinilemedi.

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