Sosyal medya psikologlarına dikkat! Sağlığınızdan olabilirsiniz! Uzmanlar uyardı

Stanford Üniversitesi Psikiyatri ve Davranış Bilimleri Bölümü’nden Prof. Dr. Keith Humphreys, sosyal medya üzerinden yayılan psikolojik tavsiyelere temkinli yaklaşılması gerektiğini ifade etti:

"Herhangi bir akademik geçmişi veya mesleki deneyimi olmayan kişiler, psikoloji adına içerik paylaşarak yanlış yönlendirmelere neden olabilir. İnsanlar bu içeriklere dayanarak önemli kararlar alabilir, bu da bazen ciddi sonuçlar doğurabilir."

Oxford Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü’nden Dr. Lucy Bowes ise şu uyarıyı yaptı:

"Psikolojik destek veya tavsiye almak için yalnızca lisanslı ve eğitimli profesyonellere başvurulmalıdır. Sosyal medyada yapılan paylaşımların doğruluğunu kontrol etmek her zaman mümkün değildir."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: YANLIŞ BİLGİ YAYILIMI VE ETKİLERİ

Journal of Medical Internet Research'de yayımlanan bir çalışma, sosyal medyada yayılan yanlış bilginin bireylerin ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini göstermekte.

Çalışma, yanlış bilgilere dayalı kararların psikolojik sorunları daha da kötüleştirebileceğini vurgulamakta.

Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking dergisinde yayımlanan bir araştırma, sosyal medya tavsiyelerinin doğruluk oranını analiz ederek, paylaşılan bilgilerin %34'ünün uzman onayına sahip olmadığını ortaya koymakta.

American Journal of Public Health'te yayımlanan bir başka çalışma, sosyal medya platformlarının algoritmalarının, popüler ancak bilimsel doğruluğu olmayan içerikleri daha görünür hale getirdiğini ve bunun kullanıcıları olumsuz etkilediğini belirtmekte.

SOSYAL MEDYADA PSİKOLOJİK TAVSİYELER İÇİN NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?

1. Kaynakları Araştırın: Psikolojik içerik paylaşan hesapların akademik geçmişini ve lisanslarını doğrulayın.

2. Uzman Desteği Alın: Önemli kararlar almadan önce mutlaka bir psikolog veya terapist gibi lisanslı bir uzmana danışın.

3. Bilimsel Dayanıklılığını Kontrol Edin: Paylaşılan bilgilerin bilimsel araştırmalara dayanıp dayanmadığını değerlendirin.

4. Popülerlik Yanılsamasına Kapılmayın: Takipçi sayısına göre değil, içeriklerin güvenilirliğine göre bilgi alın.

5. Algoritmalara Dikkat Edin: Sosyal medya algoritmaları, doğruluk yerine etkileşim oranına göre içerik sunar. Bilgi kirliliğine karşı dikkatli olun.

BİLİNÇLİ YAKLAŞIM SAĞLIKLI SEÇİMLER GETİRİR

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, sosyal medyada verilen psikolojik tavsiyelere eleştirel bir gözle yaklaşılması gerektiğini ortaya koymakta.

Her içerik sağlayıcının uzman olmadığını unutmamak ve kritik konularda lisanslı profesyonellerden destek almak, ruh sağlığınızı korumak için hayati önem taşır.

Sosyal medya bilgi kaynağınız olabilir, ancak bilinçli seçimlerle bu platformları güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz.