Sosyal medya şovuna ceza yağdı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sosyal medya şovuna ceza yağdı!

Hatay'da motosikletle akrobatik hareketlerle şov yapan ve o anları sosyal medyada paylaşan motosiklet sürücüsüne 15 bin 863 TL cezai işlem uygulandı.

İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi'nde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde motosikletin önünü kaldırma, akrobatik hareketler yapma ve saygısızca araç kullanma görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması polis ekiplerini harekete geçirdi.

Yapılan çalışmada bahse konu motosikletin sürücüsünün E.Ş. tespit edildi. Şahsa çeşitli maddelerden ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan toplam 15 bin 863 TL cezai işlem uygulandı.

Sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan gerekli adli işlem yapıldı.

aw516361-03.jpg

aw516361-01.jpg

aw516361-02.jpg

Son Haberler
Araç içinde şoförün uyuduğunu görünce hemen harekete geçti! Anbean kamerada
Araç içinde şoförün uyuduğunu görünce hemen harekete geçti! Anbean kamerada
Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: Binlerce bonzai ele geçirildi
Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: Binlerce bonzai ele geçirildi
Çocuklardaki yemek seçmeyle ilgili doğru bilinen yanlışlar ortaya çıktı
Çocuklardaki yemek seçmeyle ilgili doğru bilinen yanlışlar ortaya çıktı
Fenerbahçe'den ülke puanına katkı! İşte son durum
Fenerbahçe'den ülke puanına katkı! İşte son durum
İzmir’deki orman yangını kontrol altına alındı
İzmir’deki orman yangını kontrol altına alındı