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Sosyal medya üzerinden Eskişehir'de bomba patlayacağına dair provokatif paylaşımlar yapan kadın yakalandı

Sosyal medya hesabı üzerinden Eskişehir’de patlama olacağına ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen ve gönderilerine geri sayım ibareleri ekleyen bir kadın, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 19:27
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Sosyal medya üzerinden Eskişehir'de bomba patlayacağına dair provokatif paylaşımlar yapan kadın yakalandı

Sosyal medya üzerinden Eskişehir'de bomba patlayacağına dair provokatif paylaşımlar yapan kadın yakalandı
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Sosyal medyada halkı galeyana getirecek provokatif bomba paylaşımları yaptığı tespit edilen bir kadın, Eskişehir'de yakalandı.

Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen terör saldırısının ardından bugün sosyal medya üzerinden Eskişehir’de de patlama olacağına ilişkin paylaşımlarda bulunan ve kentin haritasının olduğu fotoğraf üstüne geri sayım ibaresi ekleyen şüpheli polis ekiplerince takibe alındı. Takip sonucunda ekipler, şüpheli kadının Gökmeydan Mahallesi Burçin Sokak’taki bir evde olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine şüpheli, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), İstihbarat, Siber Suçlarla Mücadele ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada söz konusu paylaşımda kullanıldığı iddia edilen dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edilen şüpheli, akabinde sorgusu için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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