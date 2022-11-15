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Sosyal medya uzmanı uyardı: Korku ve endişe provokatörlüğüne dikkat

Sosyal Medya Uzmanı Ümit Sanlav, sosyal medyadaki asılsız haberlerden kurtulmanın yollarını açıkladı. Ayrıca halkı derinden etkileyen olaylarda sosyal medya kullanıcılarına seslenen Sanlav, “terör olaylarında sosyal medyadaki korku ve endişe provokatörlüğüne dikkat edilmelidir” dedi.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 16:23
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Sosyal Medya Uzmanı Ümit Sanlav Sosyal medyadaki korku ve endişe provokatörlüğü hakkında konuştu: Tanımadığınız hesapları takip etmeyin

Sosyal medya uzmanı uyardı: Korku ve endişe provokatörlüğüne dikkat
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Taksim'de yaşanan patlama sosyal medyayı hemen etkilemiş ve uygulamalar yanlış bilgi paylaşımını engellemek amacıyla kısıtlanmıştı. Sosyal medyanın en etkili iletişim araçlarından olduğunu söyleyen Sosyal Medya Uzmanı Ümit Sanlav, “Bazen eğlence, bazen iletişim, bazen propaganda, reklam ve PR aracı olan sosyal medya mecraları vasıtasıyla; algı oluşturuluyor, algıyı yönetiliyor, sonra da kitleleri yönetilip yönlendirme yapılabiliyor, bilinçaltı mesajlar verilebiliyor. Bu anlamda terör örgütlerinin sosyal medya hesapları üzerinden örgütlenerek gerçekleştirdikleri eylemlerin yanı sıra, sosyal medyada algı operasyonu yürüttüklerini de görüyoruz. Terör sadece bomba patlatmak masum insanları katletmek değil. Öncesi var, sonrası var. Yaptığı eylemin ses getirmesi, korku salması ve ekonomiden, sosyal hayata kadar tüm yaşam alanlarını sabote etmesi asıl hedef. Bu anlamda sosyal medya en etkili iletişim aracıdır” dedi.

"BOT HESAPLARA DİKKAT"

Sanlav, “Bazıları bilerek, bazıları bilmeyerek, pek çok gazeteci ve haber kuruluşunun dahi, 2016 yılında yine Taksim'deki başka bir patlamanın görüntülerini güncel iddiasıyla paylaştı. Terörist eylem olduğu düşünülen patlamaya dair paylaşımlar çoğaltılarak, korku ve endişe provokatörlüğü yapıldı” dedi.

Ayrıca Sanlav, “Tek bilgisayar tarafından yönetilen yüzlerce hesap var. Yani aslında tek kullanıcı tarafından girilen veriyi, yüzlerce hesaptan aynı anda paylaşan, beğenen ya da retweet eden bir sistem. Algı oluşturmada en fazla bu yol kullanılmakta. Bu konuda vatandaşa bilinçli olmak ve sorumlu davranmak konusunda önemli iş düşüyor. Kasıtlı olarak terör örgütünü destekleyen vatan hainleri olduğu gibi farkında olmadan, buna alet olan bir çok sosyal medya kullanıcısı da var” ifadelerini kullandı.

"TANIMADIĞINIZ KİŞİLERİ TAKİP ETMEYİN"

Sanlav, sosyal medyadaki her profilin gerçek olmayabileceğini belirterek, “Bu anlamda sosyal medya kullanıcılarına, tanımadıkları kişileri ve kaynağını bilmedikleri sayfaları takip etmemelerini öneriyoruz. Sevimli bir çocuk, ya da güzel bir kadın görünümünde olan bir hesap profilini ve adını değiştirebilir, bir sabah uyandığınızda kendinizi, bir terör örgütünün hesabını takip ederken bulabilirsiniz."

"BOT HESAPLARA DİKKAT"

Sosyal medyadaki bilgi kirliliğine değinen Sanlav, “Bazıları bilerek, bazıları bilmeyerek, pek çok gazeteci ve haber kuruluşunun dahi, 2016 yılında yine Taksim'deki başka bir patlamanın görüntülerini güncel iddiasıyla paylaştı. Terörist eylem olduğu düşünülen patlamaya dair paylaşımlar çoğaltılarak, korku ve endişe provokatörlüğü yapıldı” dedi.

Bot hesaplara dikkat çekildi ve “Tek bilgisayar tarafından yönetilen yüzlerce hesap var. Yani aslında tek kullanıcı tarafından girilen veriyi, yüzlerce hesaptan aynı anda paylaşan, beğenen ya da retweet eden bir sistem. Algı oluşturmada en fazla bu yol kullanılmakta. Bu konuda vatandaşa bilinçli olmak ve sorumlu davranmak konusunda önemli iş düşüyor. Kasıtlı olarak terör örgütünü destekleyen vatan hainleri olduğu gibi farkında olmadan, buna alet olan bir çok sosyal medya kullanıcısı da var” ifadeleri kullanıldı.

"TANIMADIĞINIZ KİŞİLERİ TAKİP ETMEYİN"

Sanlav, sosyal medyadaki her profilin gerçek olmayabileceğini belirterek bu noktanın çok önemli bir detay olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu anlamda sosyal medya kullanıcılarına, tanımadıkları kişileri ve kaynağını bilmedikleri sayfaları takip etmemelerini öneriyoruz. Sevimli bir çocuk, ya da güzel bir kadın görünümünde olan bir hesap profilini ve adını değiştirebilir, bir sabah uyandığınızda kendinizi, bir terör örgütünün hesabını takip ederken bulabilirsiniz. Vatandaşların üzerine düşen önemli görevlerden biri de; sosyal medyada rastladıkları terör örgütünü destekleyen, terör propagandası yapan ve terör sempatizanı hesapları, [email protected], [email protected] ve [email protected] adreslerine ihbar etmeleridir”

(Kaynak: İHA)

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