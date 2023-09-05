Sosyal Medya ve Öğrenilmiş Çaresizlik

Çağımızın hızla değişen dünyasında, teknolojik gelişmeler ve iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte, sosyal medya adını verdiğimiz dijital platformlar hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Sosyal medyanın sunduğu çeşitli imkânlar, insanların birbirleriyle bağlantı kurmasını, bilgi paylaşımını ve farklı kültürleri keşfetmelerini kolaylaştırmasıyla birlikte, bu platformların kullanımı ve etkileri konusunda giderek artan bir endişe de bulunmakta.

Özellikle, sosyal medyanın bireylerin psikolojik durumları üzerindeki etkileri ve öğrenilmiş çaresizlik kavramı üzerindeki potansiyel etkileri, araştırmacıların ve uzmanların dikkatini çekmekte.

Sosyal Medyanın Yükselişi ve Etkileri:

Sosyal medya, ilk olarak insanların çevrimiçi olarak bağlantı kurmasını sağlayan basit platformlar olarak ortaya çıktı. Zamanla bu platformlar daha karmaşık hâle geldi ve farklı ihtiyaçları karşılamak amacıyla çeşitlendi. Bugün, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok gibi platformlar milyonlarca insanın günlük yaşamının bir parçası haline geldi. Bu platformlar aracılığıyla insanlar, arkadaşlarıyla iletişim kurabilir, ilgi alanlarına uygun içerikleri keşfedebilir ve hatta ticari veya siyasi amaçlar için kullanabilirler.

Sosyal medyanın yükselişi beraberinde çeşitli etkileri getirdi. Öncelikle, sürekli bağlantı halinde olma ihtiyacı, insanların gerçek dünyadaki ilişkilerini etkileyebilir. Sanal ortamlardaki etkileşimler, yüz yüze iletişimin yerini alabilir ve bu da sosyal becerilerin zayıflamasına yol açabilir. Ayrıca sürekli olarak sosyal medya platformlarını kullanma alışkanlığı, dikkat dağınıklığı ve odaklanma sorunlarına neden olabilir.

Sosyal Medyanın Psikoloji Üzerindeki Etkileri:

Sosyal medyanın en tartışmalı yönlerinden biri, insanların psikolojik sağlığı üzerindeki etkileridir. Bir yandan, sosyal medya insanların kendilerini ifade etmelerini, benlik saygısı kazanmalarını ve farklı düşüncelerle etkileşime girmelerini sağlayabilir. Özellikle çeşitli toplumsal konuları tartışma platformları olarak kullanılması, demokratik katılımı artırabilir.

Öte yandan, sosyal medyanın aşırı kullanımı ve bu platformlarda olumsuz içeriklere maruz kalma, anksiyete, depresyon ve yalnızlık gibi psikolojik sorunların artmasına neden olabilir. Sosyal medya, kişilerin kendilerini sürekli olarak başkalarıyla karşılaştırmalarına ve kendilerine yetersiz hissetmelerine yol açabilir. Bu da öğrenilmiş çaresizlik duygusunun temelini oluşturabilir.

Öğrenilmiş Çaresizlik ve Sosyal Medya İlişkisi:

Öğrenilmiş çaresizlik, bireylerin bir durumu kontrol edemeyecekleri inancına kapıldıklarında ortaya çıkan bir psikolojik durumdur. Bu durum, kişinin kendi eylemlerinin sonuçları üzerindeki etkisinin olmadığına inanmasına ve dolayısıyla istenmeyen sonuçlarla başa çıkma yeteneğinin sınırlı olduğuna inanmasına yol açar. Sosyal medyanın bu kavram üzerindeki etkisi, çeşitli mekanizmalar aracılığıyla gerçekleşebilir.

Birincil etki mekanizması, sürekli olarak mükemmeliyetçi ve pozitif görünen içeriklere maruz kalmanın, kişinin kendi yaşamını yetersiz bulmasına neden olmasıdır. Özellikle influencerların ve ünlülerin hayatlarının sıkça paylaşıldığı bu platformlarda, gerçeklikle uzak ilişkili idealize edilmiş yaşam tarzları yaygındır. Bireyler, bu yaşam tarzlarını yakalayamamanın ve benzer bir deneyime sahip olamamanın hayal kırıklığına uğramışlığını yaşayabilirler.

İkinci bir mekanizma ise, sosyal medyanın olumsuz içerikleri ve haberleri sürekli olarak sunmasıyla ortaya çıkar. Sürekli olarak şiddet, krizler, felaketler gibi olumsuz olaylara maruz kalmak, bireylerde dünyanın kontrol edilemez bir yer olduğu inancını güçlendirebilir. Bu da öğrenilmiş çaresizlik duygusunun gelişmesine katkıda bulunabilir.

Sosyal Medyanın Olumsuz Etkilerinden Korunma Yolları:

Sosyal medyanın potansiyel olumsuz etkilerinden korunmak için alınabilecek bazı önlemler bulunmakta. Öncelikle, bireylerin sosyal medyayı nasıl kullanacaklarını ve ne kadar süreyle kullanacaklarını belirlemeleri önemlidir. Bilinçli ve sınırlı bir şekilde sosyal medya kullanımı, platformların olumsuz etkilerini en aza indirebilir.

Ayrıca içerikleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmek ve sürekli mükemmeliyetçi yaşam tarzlarını sorgulamak da önemlidir. Gerçeklikten uzak idealize edilmiş yaşam tarzlarının arkasındaki çaba ve zorluklar göz önüne alındığında, bu tür içeriklere karşı daha dirençli hâle gelmek mümkündür.

Sosyal medya platformlarının doğru ve dengeli bir şekilde kullanılması, bireylerin psikolojik sağlığını korumalarına yardımcı olabilir. Ayrıca eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla insanların sosyal medyanın potansiyel riskleri konusunda bilinçlenmeleri sağlanmalıdır. Böylece, teknolojinin sunduğu imkânlardan en iyi şekilde yararlanmak mümkün olabilir.