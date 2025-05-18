Sosyal medya yasağı için yeni düzenleme yolda! Bakan Uraloğlu’ndan yaş sınırı açıklaması

Bakan Uraloğlu, sosyal medyadaki kullanıcı sayısı ile uzay, internet ve iletişim alanındaki çalışmalara ilişkin bilgiler vererek, sosyal medya platformlarının disiplin altına alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Sosyal medyaya yönelik hangi tedbirlerin alınacağına ilişkin bilgiler veren Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ne düşünüyoruz? 13-16 yaş arasındaki bir gencimiz girecekse ailesinin iznine tabi olsun, 13 yaşın altında hiçbir şekilde girmesin' diyoruz. Gerçekten de girmemeli, enerjisini doğru yere harcamalı. Bununla ilgili çalışmalarımız var. 'Bunu nasıl yaparız' diye sosyal platformları ile konuştuk. Meta bunu biraz da bizim telkinlerimiz ile hayata geçirdi. İnşallah biz de bununla ilgili yasal düzenlemeler yapacağız. En gelişmiş ülkelerin bu konuda biraz daha duyarlı olduğunu söylemek isterim. Yasaklamadan disipline etmeye kadar birçok iş yapıldı. Biz de bu noktada gerekli uygulamaları hayata geçirmiş olacağız. Burada bazı engellemeler yapıyoruz. Özelikle genç kardeşlerimiz VPN kullanıyor. Yasal olmayan VPN kullanılmasını kesinlikle tavsiye etmiyoruz."