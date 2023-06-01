Sosyal medya yayıncısı isyan etti: Bir gün Tayyip kazanıyor ertesi gün Galatasaray kazanıyor

Hem Fenerbahçeli hem de muhalif olduğunu belirten bir sosyal medya yayıncısı, içinde bulunduğu durumdan üzüntülü olduğunu çektiği video ile belirtti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya yayıncısı isyan etti: Bir gün Tayyip kazanıyor ertesi gün Galatasaray kazanıyor

Merve Pery isimli sosyal medya yayıncısı, çektiği bir videoyla yaşadıklarını anlattı ve üzücü durumuyla herkesin dikkat çekti. Hem Fenerbahçe taraftarı olduğunu hem de muhalif bir duruş sergilediğini belirten Pery, artık bu durumu daha fazla kaldıramayacağını ifade etti.

"BİR GÜN TAYYİP, ERTESİ GÜN G.SARAY"
Olanları daha fazla kaldıramayacağını dile getiren sosyal medya yayıncısı "Arkadaşlar Galatasaray şampiyon olmuş. Gerçekten ben daha fazla bir şey kaldıramayacağım. Bir gün Tayyip kazanıyor. Ertesi gün Galatasaray kazanıyor. Ben bu hayata 10-0 geride gelmişim. Ben kendime acıyorum. Hem Fenerbahçeliyim hem de muhalifim. Allah belamı vermiş zaten" cümlelerini kullandı.

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