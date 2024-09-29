Sosyal medyada yeni menemen tartışması başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal medyada yeni menemen tartışması başladı

Lezzet denilince ilk akla gelen isimlerden biri olan Vedat Milor, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda menemen ile ilgili yeni bir tartışmayı gündeme getirdi.

Türkiye’nin en çok tanınan gurmesi Vedat Milor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yeni bir tartışma başlattı.

Yıllardır devam eden menemen soğanlı mı soğansız mı olur? İkilemine yeni bir soluk getiren Milor, ‘menemenin beyaz peynirli olup olmayacağını’ sordu.

Yıllardır gurmelerin tartıştığı ve fikir ayrılıklarına vardıkları menemenin soğanlı mı soğansız mı olacağı yönündeki karışıklığa bir de peynirli olup olmayacağı dahil oldu.

Vedat Milor, paylaştığı videoda ‘bugün tarihi bir gün diyerek eşinin menemen yapmayı öğrendiğini’ söyledi.

Milor videoda, menemenin soğanlı olacağını belirtirken ‘elbette soğanlı’ diyerek net bir açıklama yaptı.

Milor, paylaştığı videoda yediği melemene peynir ilave edildiği görüldü. Peynirli menemen tercih eden Milor, takipçilerine ‘Menemen nasıl olmalı’ diye sordu.

Son Haberler
'Asgari ücret bu rakamı geçmeyecek'. SGK uzmanı iddia etti
'Asgari ücret bu rakamı geçmeyecek'. SGK uzmanı iddia etti
MHP'li başkan adayı Tahsin Akşit hayatını kaybetti
MHP'li başkan adayı Tahsin Akşit hayatını kaybetti
Ersun Yanal tırmanışa geçti
Ersun Yanal tırmanışa geçti
Çiçek Dilligil takipçileri ile paylaştı! Oğulları cinsiyet değiştirmişti
Çiçek Dilligil takipçileri ile paylaştı! Oğulları cinsiyet değiştirmişti
İYİ Parti'den ABD'ye GKRY tepkisi: Silah ambargosunu genişletme kararını uzatması, haksız bir adımdır
İYİ Parti'den ABD'ye GKRY tepkisi: Silah ambargosunu genişletme kararını uzatması, haksız bir adımdır