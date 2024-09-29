Sosyal medyada yeni menemen tartışması başladı

Türkiye’nin en çok tanınan gurmesi Vedat Milor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yeni bir tartışma başlattı.

Yıllardır devam eden menemen soğanlı mı soğansız mı olur? İkilemine yeni bir soluk getiren Milor, ‘menemenin beyaz peynirli olup olmayacağını’ sordu.

Yıllardır gurmelerin tartıştığı ve fikir ayrılıklarına vardıkları menemenin soğanlı mı soğansız mı olacağı yönündeki karışıklığa bir de peynirli olup olmayacağı dahil oldu.

Vedat Milor, paylaştığı videoda ‘bugün tarihi bir gün diyerek eşinin menemen yapmayı öğrendiğini’ söyledi.

Milor videoda, menemenin soğanlı olacağını belirtirken ‘elbette soğanlı’ diyerek net bir açıklama yaptı.

Milor, paylaştığı videoda yediği melemene peynir ilave edildiği görüldü. Peynirli menemen tercih eden Milor, takipçilerine ‘Menemen nasıl olmalı’ diye sordu.