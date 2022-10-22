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  • BTP Genel Başkanı'nın açıklamaları izlenme rekoru kırdı. Sosyal medyada 1 milyondan fazla izlenen konuşma

BTP Genel Başkanı'nın açıklamaları izlenme rekoru kırdı. Sosyal medyada 1 milyondan fazla izlenen konuşma

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından ekonomiyi eleştirdiği bir video paylaştı. Özelleştirilen firmalardan ve sektörlerden bahseden Hüseyin Baş, "Neyi verdilerse babalar gibi geri alacağım" dedi.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 09:18
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Sosyal medyada 1 milyondan fazla izlenen konuşma. BTP Genel Başkanı'nın açıklamaları izlenme rekoru kırdı

BTP Genel Başkanı'nın açıklamaları izlenme rekoru kırdı. Sosyal medyada 1 milyondan fazla izlenen konuşma
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OdaTV'nin haberine göre, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Twitter hesabından sosyal medyada gündeme oturan bir video paylaştı.
Hüseyin Baş, Mevzu Ekonomi: Çözüm Milli Ekonomi Modeli toplantısındaki yaptığı bir konuşmayı paylaştı. Türk Milletinin en büyük sorununun emeğinin sömürülmesi olduğunu söyleyen Baş, 1808 yılında Osmanlı İmparatoru’nun, Ayanlarla imzaladığı Sened-i İttifak anlaşmasından örnek verdi.

Günce ekonomik durum ile ilgili de açıklama yapan Hüseyin Baş, “Bugün ne yaşıyoruz? Sizin olan SEKA’yı özelleştirdiler. Elektrik dağıtımlarını, tekeli, şeker fabrikalarını, bankaları özelleştirdiler. Ve siz ne yaşıyorsunuz? Bu saydığım bütün ürünlerde pahalılık yaşıyorsunuz" dedi.

"Bunu daha önce bizim atalarımıza yaptılar" diyen Baş "Bugün aynısını yapıyorlar. Bunun sonunda darmadağın olup parçalanmak var. Buna bir an önce dur diyeceğiz. Bakmayın böyle tek başıma durduğuma, arkam sağlamdır. Neyi verdilerse geri alacağım. Babalar gibi alacağım. Babalar gibi verdiler babalar gibi geri alacağım” diye konuştu.

Baş’ın bu konuşması sosyal medyada 1 milyon görüntülenme aldı.

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Pir Sultan
22.10.2022 10:57
Kan emici Ayan derken arka fona neden alevi ulu o zamnlarının kanaat liderlerinin minyaturunu koyuyorsunuz?? Senedi İttifakı ilan eden 2.Mahmut alevi katliamcısıdır.Videoda bu yok yenıçağ ne amaçlıyo?  
 
M.t
22.10.2022 10:42
Bunlar neden millet ittifakında değil.  
 
T.C.
22.10.2022 10:35
Bir daha dincilere oy moy yok. 20 yıl önce Erdoğan da böyle başlamıştı. Millet, konuşmaya değil icraata bakmak lazım. Benim gözümde bunların AKP'den farkı yok. Boş laf, aşırı gaz, oy simsarlığı  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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