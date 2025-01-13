Sosyal medyada Atatürk'ün annesine hakaret etmişti! Gözaltına alındı

Kaynak: AA
Sosyal medyada Atatürk'ün annesine hakaret etmişti! Gözaltına alındı

İzmir'de, sosyal medyada paylaştığı videoda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesine hakaret ettiği, dini değerleri aşağıladığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya hesabından...

İzmir'de, sosyal medyada paylaştığı videoda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesine hakaret ettiği, dini değerleri aşağıladığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya hesabından yaptığı yayınlardaki sözleri nedeniyle K.B.D. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Atatürk aleyhine işlenen suçlar", "dini değerleri aşağılama suçu" ile "kişinin hatırasına hakaret" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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