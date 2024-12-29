Sosyal medyada bu paylaşımı yapan kişilerin hesabı kapanacak. 1 Ocak tarihinde uygulanacak

Sosyal medya hesaplarında emlak ilanı paylaşan kişilere yönelik denetimler artırılıyor. Ticaret Bakanlığı'nın başlattığı düzenlemeler kapsamında bugüne kadar yaklaşık 1.500 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Denizli Ticaret Odası Gayrimenkul Faaliyetleri Komite Üyesi Volkan Gürsoy, bu adımların emlak sektörünü disipline etmeyi ve haksız rekabeti önlemeyi amaçladığını ifade etti.

1 OCAK TARİHİNDEN UYGULANACAK

31 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilen yönetmelik değişikliğiyle sahte ilan, ilan kirliliği ve spekülatif fiyat yükseltmelere karşı ciddi derecede önlemler alındı.

EİDS adı verilen sistemle ilan platformlarında kimlik ve yetki doğrulama zorunlu olacak. 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren kimlik doğrulama uygulaması başlarken, 1 Ocak 2025'ten itibaren yetki doğrulama sistemi de kiralık taşınmazlar için devreye girecek. İlerleyen süreçte satılık taşınmaz ve taşıt ilanlarına da bu uygulama genişletilecek.

Sistem sayesinde, ilanlar sadece taşınmaz ya da taşıt sahipleri, birinci ve ikinci derece yakınları veya e-devlet üzerinden yetkilendirilmiş emlak ya da galeri işletmeleri tarafından verilebilecek.

TOPLAM 1426 SOSYAL MEDYA HESABI KAPATILDI

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesapları dahil olmak üzere tüm ilan platformlarını yakından takip ediyor. Şu ana kadar düzenlemelere aykırı faaliyet gösteren iki sosyal medya platformuna idari para cezası uygulanırken, toplamda 1.426 hesap kapatıldı. Yetki doğrulamasına aykırı şekilde ilan yayımlayanlar hakkında yaptırımların süreceği ve bu kişilerin yetki belgelerinin iptal edileceği ifade edildi.