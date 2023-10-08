Sosyal medyada büyük tehlike. O hesaplar kapatılacak kazançları cezasız kalmayacak

"HERKES BU İŞİN İÇİNDE"

Atv Haber'e konuşan A Para Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner, "Herkes bu işin içinde. Herkesin bu ilgilisine de nasıl kendi lehime çeviririm diye düşünen maalesef birileri çıktı.