Sosyal medyada büyük tehlike. O hesaplar kapatılacak kazançları cezasız kalmayacak

Sosyal medya dolandırıcıları ve uyguladıkları yöntemler her geçen gün artıyor. Dolandırıcıların milyonlar kazandığı bir yöntem var ki, tespit edilenin hesabı kapatılıp ceza uygulanacak.

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Sosyal medyada büyük tehlike. O hesaplar kapatılacak kazançları cezasız kalmayacak 1
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Sosyal medyada büyük tehlike. O hesaplar kapatılacak kazançları cezasız kalmayacak 2

Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 8 milyona yaklaşırken; borsa uzmanları, özellikle sosyal medyada 'uzman' kisvesiyle hisse öneren hesaplara karşı uyarıyor.

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Sosyal medyada büyük tehlike. O hesaplar kapatılacak kazançları cezasız kalmayacak 3

'Yatırım tavsiyesi değildir' bahanesi altında, hisse önerisi veren manipülatörler için harekete geçildi. Tespit edilen sosyal medya hesapları kapatılacak. Elde edilen kazanç cezasız kalmayacak.

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Sosyal medyada büyük tehlike. O hesaplar kapatılacak kazançları cezasız kalmayacak 4

Son dönemde borsaya artan talep özellikle sosyal medyada hisse tavsiyesinde bulunan manipülatörlerin iştahını kabartıyor.

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Sosyal medyada büyük tehlike. O hesaplar kapatılacak kazançları cezasız kalmayacak 5

Yaklaşık 8 milyon yatırımcıyı uyaran uzmanlar, manipülatörler için yeni düzenlemenin de yolda olduğunu belirtiyor.

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Sosyal medyada büyük tehlike. O hesaplar kapatılacak kazançları cezasız kalmayacak 6

HESAPLARI KAPATILABİLİR

Hiçbir uzmanlığı olmadığı halde, zenginlik vaadederek hisseler hakkında yanlış yönlendirme yapan sosyal medya hesapları incelemeye alındı. Söz konusu hesapların kapatılması da gündemde.

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Sosyal medyada büyük tehlike. O hesaplar kapatılacak kazançları cezasız kalmayacak 7

"HERKES BU İŞİN İÇİNDE"

Atv Haber'e konuşan A Para Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner, "Herkes bu işin içinde. Herkesin bu ilgilisine de nasıl kendi lehime çeviririm diye düşünen maalesef birileri çıktı.

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Sosyal medyada büyük tehlike. O hesaplar kapatılacak kazançları cezasız kalmayacak 8

Her ne kadar 'yatırım tavsiyesi değildir' diyerek üst başlık koysalar da sürekli al-sat şeklinde tavsiyede bulunuyorlar." ifadelerini kullandı.

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Sosyal medyada büyük tehlike. O hesaplar kapatılacak kazançları cezasız kalmayacak 9

"BUNLARIN TAMAMI OYUN"

Avukat Şükrü Sarıdere de yaptığı açıklamada "Kimse kimseye oturduğu yerden sosyal medya üzerinden 2 lirasını lira yapmaz. Bunların tamamı düzmecedir, tamamı oyundur" diye konuştu.

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