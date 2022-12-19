19 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Canlı yayıp açıp 11 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu. Bu sapığı unutmayın

Canlı yayıp açıp 11 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu. Bu sapığı unutmayın

Türkiye İsmailağa’da 6 yaşında evlendirilen kız çocuğu olayıyla çalkalanırken 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahsın videosu infial yarattı.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 14:30
Takip Et

Sosyal medyada canlı yayın açıp 11 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu. Gözaltına alındı

Canlı yayıp açıp 11 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu. Bu sapığı unutmayın
+
Aa
-

Türkiye, İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızı H.K.G'yi altı yaşındayken tarikat üyesi Kadir İstekli'yle dini nikâhla ‘evlendirmesi’ ve çocuğun yıllarca cinsel istismara maruz bırakılmasını konuşurken bir istismar olayı daha ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoyla 11 yaşında olduğunu söyleyen bir çocuğun istismar edildiği ortaya çıktı.

İstanbul Duysun adlı sosyal medya hesabından paylaşılan videoda @MahirSert5” adıyla hesap açan kimliği belli olmayan bir kişinin 11 yaşında olduğunu söyleyen çocuğu istismar ettiği görüldü.

Görüntülere, canlı yayın açan şahsın, çocuğun elini cinsel organına götürdüğü anlar yansıdı.

Sosyal medyada görüntülere çok sayıda tepki geldi. Öte yandan olayın Bursa’da gerçekleştiği ortaya çıktı.

"12'DEN GÜN ALDIM, YAŞIM TUTMUYOR"

Yayın sırasında küçük çocuğun "Yaşım tutmuyor diye öyle yaptım" demesi üzerine adamın "Yaş kaç senin, 12 mi" diye sorduğu duyuluyor.

"12'den gün aldım, yani 11 yaşındayım" diyen kız devamında "Tutmuyor. 13 yaş ve üzeri lazımmış. Ya da 18, hatırlamıyorum.' diyor.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

İğrenç olayın ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekibi şüpheli şahsı gözaltına aldı.

“BU KANSIZ TUTUKLANMADI MI?”

Sosyal medyada ise 'Bu çocuk kim, bu kansız tutuklanmadı mı?', 'Bu ve bunun gibiler hadım edilmeli net' yorumları yapıldı.

NE OLMUŞTU?

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G., babasının kendisini 6 yaşında imam nikahıyla evlendirdiğini ve her gün cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. 10 yıl önce üzeri örtülen istismar, H.K.G.’nin mücadelesi sonucunda yargıya taşındı. 

Geçtiğimiz günlerde ise Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı. 

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Beyoğlu
19.12.2022 14:32
Bunların ardında kim var? Kasıtlı yapılıyor  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
1
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
2
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
3
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
4
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
5
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
6
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
﻿Arjantinli kaleciden terbiyesizlik. Çirkin harekete büyük tepki
7
﻿Arjantinli kaleciden terbiyesizlik. Çirkin harekete büyük tepki
﻿Arjantinli kaleciden terbiyesizlik. Çirkin harekete büyük tepki
﻿İç Hastalıkları Uzmanı hastalıkların başladığı yeri açıkladı
﻿İç Hastalıkları Uzmanı hastalıkların başladığı yeri açıkladı
﻿İç Hastalıkları Uzmanı hastalıkların başladığı yeri açıkladı
﻿Saat ücretli işe alım yapacak
﻿Saat ücretli işe alım yapacak
﻿Saat ücretli işe alım yapacak
﻿Bakan Bilgin esnaf ve çalışanlara asgari ücret taleplerini sordu
﻿Bakan Bilgin esnaf ve çalışanlara asgari ücret taleplerini sordu
﻿Bakan Bilgin esnaf ve çalışanlara asgari ücret taleplerini sordu
﻿MSB açıkladı obüs Boran'lar TSK'ya teslim edilmeye başlandı
﻿MSB açıkladı obüs Boran'lar TSK'ya teslim edilmeye başlandı
﻿MSB açıkladı obüs Boran'lar TSK'ya teslim edilmeye başlandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.