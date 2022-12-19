Canlı yayıp açıp 11 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu. Bu sapığı unutmayın

Türkiye, İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızı H.K.G'yi altı yaşındayken tarikat üyesi Kadir İstekli'yle dini nikâhla ‘evlendirmesi’ ve çocuğun yıllarca cinsel istismara maruz bırakılmasını konuşurken bir istismar olayı daha ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoyla 11 yaşında olduğunu söyleyen bir çocuğun istismar edildiği ortaya çıktı.

İstanbul Duysun adlı sosyal medya hesabından paylaşılan videoda @MahirSert5” adıyla hesap açan kimliği belli olmayan bir kişinin 11 yaşında olduğunu söyleyen çocuğu istismar ettiği görüldü.

Görüntülere, canlı yayın açan şahsın, çocuğun elini cinsel organına götürdüğü anlar yansıdı.

Sosyal medyada görüntülere çok sayıda tepki geldi. Öte yandan olayın Bursa’da gerçekleştiği ortaya çıktı.

"12'DEN GÜN ALDIM, YAŞIM TUTMUYOR"

Yayın sırasında küçük çocuğun "Yaşım tutmuyor diye öyle yaptım" demesi üzerine adamın "Yaş kaç senin, 12 mi" diye sorduğu duyuluyor.

"12'den gün aldım, yani 11 yaşındayım" diyen kız devamında "Tutmuyor. 13 yaş ve üzeri lazımmış. Ya da 18, hatırlamıyorum.' diyor.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

İğrenç olayın ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekibi şüpheli şahsı gözaltına aldı.

“BU KANSIZ TUTUKLANMADI MI?”

Sosyal medyada ise 'Bu çocuk kim, bu kansız tutuklanmadı mı?', 'Bu ve bunun gibiler hadım edilmeli net' yorumları yapıldı.

NE OLMUŞTU?

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G., babasının kendisini 6 yaşında imam nikahıyla evlendirdiğini ve her gün cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. 10 yıl önce üzeri örtülen istismar, H.K.G.’nin mücadelesi sonucunda yargıya taşındı.

Geçtiğimiz günlerde ise Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı.