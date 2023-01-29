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Sosyal medyada en çok takipçisi olan devlet başkanları belli oldu. Erdoğan da listede yerini aldı

Italia Digitale Vakfı'nın, Dijital Gözlemevi dünyanın önde gelen ülkelerinden bazılarının liderlerine dair bir çalışma yaptı. 24 lider arasında yapılan analizde, son 3 aylık zaman diliminde takipçi sayısı, gönderi başına toplam etkileşim ve ortalama etkileşime göre bir sıralama yapıldı.

Galeri Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 18:19
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Sosyal medyada en çok takipçisi olan devlet başkanları belli oldu. Erdoğan da listede yerini aldı

Facebook, Instagram ve Twitter baz alınarak İtalya Dijital Vakfı, 24 devlet veya hükümet başkanının sosyal medya hesapları analiz etti. Ortaya çıkan rapora göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan en çok takip edilen liderler listesinde yerini aldı.

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Sosyal medyada en çok takipçisi olan devlet başkanları belli oldu. Erdoğan da listede yerini aldı

Sosyal medyada en çok takip edilen lider, 66 milyondan fazla takipçiyle ABD Başkanı Joe Biden oldu.

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Sosyal medyada en çok takipçisi olan devlet başkanları belli oldu. Erdoğan da listede yerini aldı

İkinci sırada 40 milyondan fazla takipçiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer aldı.

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Sosyal medyada en çok takipçisi olan devlet başkanları belli oldu. Erdoğan da listede yerini aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de 27 milyonla üçüncü oldu.

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Sosyal medyada en çok takipçisi olan devlet başkanları belli oldu. Erdoğan da listede yerini aldı

Analize göre Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ise, sosyal medyada en aktif lider.

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