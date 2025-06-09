Sosyal medyada Galatasaray ve Osimhen çılgınlığı

Galatasaray’ın 2024-25 sezonunda Napoli’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen’in geleceği, dünya futbol gündeminin en çok konuşulan konularından biri olmaya devam ediyor.

Sarı-kırmızılıların bonservisini almak için yoğun mesai harcadığı Nijeryalı yıldız, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’in dudak uçuklatan teklifini bir kez daha reddederek Avrupa’da kalmak istediğini gösterdi.

İtalyan basını, bu gelişmeyi manşetlere taşırken, Galatasaray taraftarları sosyal medyada coşkuya boğuldu.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun son paylaşımına göre, Al Hilal, Osimhen için Napoli’ye 65 milyon euro sabit ücret ve 5 milyon euro bonus içeren bir teklif sundu. Ancak, hem Napoli hem de Osimhen, bu cazip öneriyi geri çevirdi. Bir diğer ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Al Hilal’in Osimhen’e yıllık 35 milyon euro net maaş ve 10 milyon euro bonus teklif ettiğini, ancak 26 yaşındaki yıldızın bu öneriyi kabul etmediğini belirtti. Di Marzio’nun haberinde, Osimhen’in Avrupa’da kariyerine devam etme arzusunun ağır bastığı vurgulandı.

İŞTE SOSYAL MEDYA MESAJLARI...

X platformunda, Osimhen’in Al Hilal teklifini reddetmesiyle birlikte Galatasaray taraftarları adeta bayram havasına büründü.

@forzacimbomtr hesabının “Osimhen, Avrupa’da kalmak istiyor! Galatasaray pes etmiyor!” paylaşımı binlerce beğeni alırken, bir taraftar, “Victor bizimle kalacak, bu sevgi başka yerde yok!” yorumunu yaptı. Bir başka kullanıcı, “Osimhen’in kalbi Aslan’da, Napoli’ye rest, Al Hilal’e jest yok!” diyerek coşkusunu dile getirdi. Öte yandan, bazı kullanıcılar Al Hilal’in teklifinin büyüklüğüne dikkat çekerek, “45 milyon euroyu reddetmek mi? Osimhen’in Galatasaray aşkı paha biçilemez!” yorumunda bulundu.

Galatasaray taraftarları, sosyal medyada #OsimhenKalsın etiketiyle kampanya başlatırken, Osimhen’in geleceği merakla bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar, bu transferde mutlu sona ulaşırsa, hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da iddiasını güçlendirecek bir yıldızı kadrosunda tutmayı başarabilir.