Sosyal medyada gaziye hakaret eden kişi gözaltına alındı

Kaynak: DHA
Sosyal medyada gaziye hakaret eden kişi gözaltına alındı

İstanbul'da bir gazinin sosyal medya paylaşımına hakaret içerikli yorumda bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan kişi gözaltına alındı.

15 Temmuz'da gazi olan bir kişi, sosyal medya hesabından, 'Ayaklarımı geri verin, barışalım' şeklinde paylaşım yaptı.

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Başka bir kişi ise bu paylaşımın altına yorum yaparak gaziye yönelik aşağılayıcı ifadelerle hakaret etti. Sosyal medya üzerindeki paylaşımdan yola çıkan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, gaziye hakaret eden şüpheli hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan soruşturma başlattı. Kimliği tespit edilen şüpheli Ümraniye'de gözaltına alındı.

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