Sosyal medyada gaziye hakaret eden kişi tutuklandı

15 Temmuz'da gazi olan bir kişi, sosyal medya hesabından, 'Ayaklarımı geri verin, barışalım' şeklinde paylaşım yaptı. Başka bir kişi ise bu paylaşımın altına yorum yaparak gaziye yönelik aşağılayıcı ifadelerle hakaret etti. Sosyal medya üzerindeki paylaşımdan yola çıkan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, gaziye hakaret eden şüpheli A.S. hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan soruşturma başlattı. Ümraniye'de gözaltına alınan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

'BENİM DAĞDA ÖLEN AKRABALARIM VAR'

Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli A.S., hakimlikte verdiği ifadesinde "7-8 aydır barış sürecindeyiz. Ben yazdıklarımı bu nedenle yazdım. Benim aile bireylerimden cezaevinde olanlar vardır. Benim dağda ölen akrabalarım vardır. Barış sürecinde acı çekenler olduğu gibi menfaatçi olanlar da vardır. Yazım, menfaatçi olunmasına karşı yazdığım yazıdır. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum, mahkemenin aksi kanaatinde ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum" dedi.

TUTUKLANDI

Şüpheli A.S. hakimlik ifadesinin ardından 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.