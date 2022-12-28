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Görüntüleri viral olan motosikleti maalesef ölü bulundu

Kenya'da sağanak yağış sonrası taşan nehirden geçmeye çalışırken suya düşen ve görüntüleri viral olan motosikletlinin cesedi bulundu.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 19:01
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Sosyal medyada görüntüleri viral olan motosikletli ölü bulundu

Görüntüleri viral olan motosikleti maalesef ölü bulundu
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Kenya'da sağanakta taşan nehirden geçmeye çalışırken suya düşen ve bu sırada çekilen görüntüsü sosyal medyada viral olan motosikletçinin cesedi bulundu.

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, Narok bölgesinde Kongit Nehri taştığı sırada motosikletiyle nehirden geçmeye çalışırken düşen sürücünün cesedi sudan çıkarıldı.

Aceleci şekilde nehri geçmeye çalışan kişinin kontrolü kaybedip düştüğü görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. (AA)

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