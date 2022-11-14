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Sokak röportajında ekonomi çok iyi, kahrolsun gavurlar

Sokak röportajında ekonominin durumu sorulan bir vatandaş "Ekonomi çok iyi. Aç değiliz açıkta değiliz. Yaşasın Müslümanlar kahrolsun gavurlar... Recep Tayyip Erdoğan, Muhammet Fatih Erbakan..." ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 08:35
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Sosyal medyada gündem olan röportaj. Ekonomi çok iyi kahrolsun gavurlar

Sokak röportajında ekonomi çok iyi, kahrolsun gavurlar
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OdaTV'nin haberine göre, YouTube'da yayın yapan Toler Medya adlı kanalın sokak röportajında çarpıcı anlar yaşandı. Ekonomi sorulan bir vatandaş, verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekti. Ekonominin iyi olduğunu söyleyen vatandaşın sözleri, sokak röportajına damga vurdu.

"Ekonomi çok iyi. Aç değiliz açıkta değiliz" diyen vatandaş, şu ifadeleri kullandı: "Yunan kafirine boyun eğmedik, savaşa devam. Yaşasın Müslümanlar kahrolsun gavurlar... Recep Tayyip Erdoğan, Muhammet Fatih Erbakan... Allah Müslümanlardan razı olsun. Allah vatan hainlerinin belasını versin." 

Bir başka vatandaş da kadın giderken, "Ben de ondanım. Ben de Müslümanım. Gavurdan yana olacakAmarikan yana olacak halimiz yok. Bu ülkeyi Amerika batırıyor" dedi. 

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fatsalı
14.11.2022 09:17
ah aysun kayacı ah  
 
EMEKLİ KÖYLÜ
14.11.2022 09:06
beyin olmayınca böylesi tepkiler normal, işte tipik bir seçmen...!!!!!!!! OKSİJEN İSRAFI YARATIKLAR...!!!!!!!!!!!!!!1  
 
mehmet
14.11.2022 09:02
Bunların geri kafalı olduğunu düşünmek yanlış zira şunu hesaba katmanızda fayda var, bu söylemin arkasında ne getiriler var. Hangi faydalar sağlandı, ne ayrıcalıklar gördü, işe sokulan yakınlar...  
 
TÜM YORUMLAR (14)
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