Sosyal medyada gündem olan videonun aslı başka çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Sosyal medyada son günlerde yayınlanıp gündem olan videonun aslı bambaşka çıktı. Görüntülerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Paylaşan kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Sosyal Medya'da son bir haftadır bu video paylaşılıyordu. Paylaşılan bu video kısa sürede gündem olmuştu. Videoda: "İstanbul Arnavutköy'de havalimanı kontrollerine yakalanmamak için serbest bırakılan bir kaplan sokak köpeğine saldırdı" başlığıyla yayılan görüntülerin aslında Hindistan'da çekildiği ortaya çıktı.

Arnavutköy Kaymakamlığı'nın yaptığı incelemelerde görüntünün Hindistan'da çekildiği tespit edildi. Görüntüyü yayına yalan bilgiyle sunan sayfa yöneticileriyle alakalı "Halkın yanıltıcı bilgiye sürüklemek" suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

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