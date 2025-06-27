Sosyal medyada gündem olmuştu: 'Kız isteme' merasimine polis müdahalesi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Konya’da yapılan kız isteme merasimi sosyal medyada büyük gündem olmuştu. Yapılan şovla yollar kapandı ve çevreye rahatsızlık verildi. Polis ekipleri bunun üzerine harekete geçti.

Edinilen bilgiye göre, 23 Haziran Pazartesi günü Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde kız isteme merasiminde kalabalık bir grup, yolu kapatıp meşaleler yakıp kız evine yürüyerek gitti.

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Bu görüntülerin sosyal medyada ve basın organlarında yayılması üzerine vatandaşlar tarafından emniyet müdürlüğüne çok sayıda ihbar ve şikayette bulunuldu.

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Şikayetler üzerine çalışma başlatan Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, damat adayının M.E.Ö. olduğunu tespit ederek gözaltına aldı. Olaylı kız isteme merasimiyle ilgili M.E.Ö. hakkında "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan adli işlem başlatıldı.

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Ayrıca M.K. ve Ş.Y.'ye taşıt yolunu engel oluşturacak şekilde hareketlerde bulunmak, kamu huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, görüşü engel şekilde süs ve aksesuar kullanmak maddelerinden 15 bin 163 TL cezai işlem uygulanıp şahısların ehliyetine 60 ceza puanı işlendi.

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Şahıslar trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek maddesi gereği polis merkezi amirliğine sevk edildi.

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Damat adayı M.E.Ö.'nün daha önce de tehlikeli şerit değiştirme ve benzeri suçlardan ehliyetinin iptal edildiği öğrenildi.

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Sosyal medyada gündem olmuştu: 'Kız isteme' merasimine polis müdahalesi

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