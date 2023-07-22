Sosyal medyada günün esprisi geldi. Emekliler çeşmeye tatile giderken. Ferdi Tayfur'un şarkısı ile paylaştılar

Editör: Özlem KIRAL

Anayasal hakkı olan 19.77 enflasyon farkını alan emeklilere 5.23 zam yapılmıştı. Bu zammı çok az bulan emekliler umutlarını seyyanen yapılacağını düşündükleri artışa bağlamıştı. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı ve emekliler seyyanen zam da verilmedi.

Aldıkları sadaka gibi zamla tatil yapacakları yerlere giden emekliler, ayın sonunu getirebilmek için bir dilim ekmeğin hesabını yapmaya devam ediyor.

Bir kısım emekli güneş ve denizin tadını çıkarmak için İzmir'in Çeşme İlçesi'ne gitti. İlçeye adını veren Çeşme'de su kuyruğuna giren emekliler sosyal medyada espri konusu oldu.

Çeşme'de kavurucu güneşin altında çeşme kuyruğuna giren emeklilerin kuyruk fotoğrafı sosyal medyada Ferdi Tayfur'un "Susadım çeşmeye, varmaz olaydım. Elinden bir tas su, içmez olaydım. Yolum düştü köyünüzden geçmez olaydım" parçasıyla paylaşıldı.

Emeklilerin düştüğü duruma sosyal medya kullanıcıları da yorum üstüne yorum yaparak düştükleri duruma üzülmediklerini ifade ettiler.

"ÇIKAR TELEFONUNU"

Bazı kullanıcılar "Çok iyi olmuş. Boş verin beter olsunlar. Aç kalsınlar şakşakçılar" yorumlarını yaptı.

Bu yorumları değerlendiren bir emekli "Seçimlerden önce yapılan sokak röportajlarında emekliler söz verilmeden dahil oluyordu. Sonra kendini bilmez bir kaç kişi röportaj verene 'Çıkar telefonunu' diyerek ekonominin iyi gittiğini, alım gücünün düşmediğini ifade ediyordu. Şimdi zamlara isyan ediyorlar ama atı alan Üsküdar'ı geçti. Emekliler yine ayın ortasını getirebilmek için ucuz market arayışına devam edecek" dedi.

Erdoğan dün gazetecilere yaptığı açıklamada "Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı" dedi.