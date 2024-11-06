Sosyal medyada iş ilanı dolandırıcılığına 4 yıl 2 ay hapis

Kaynak: İHA
Sosyal medyada iş ilanı dolandırıcılığına 4 yıl 2 ay hapis

Samsun’da sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan kişi, mahkemede 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da E.B. isimli kişi, sosyal paylaşım mecrası Instagram üzerinden verilen iş ilanına başvuru yapmak için kendisinden istenen kargo ücreti, vergi ve masraflar dahil toplam 3 bin 658 TL'yi verilen hesap numarasına gönderdi.

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Ancak kendisinden 2 bin 500 lira daha para talep edilmesi üzerine dolandırıldığını anlayan E.B. şikayette bulundu. Olayla ilgili şüpheli R.Ç. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Mahkeme, davanın son duruşmasında R.Ç.'yi "dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 7 bin 600 lira da para cezasına çarptırdı.

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