Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından vatandaşlar sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi. İşte o tepkilerden bazıları
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“Ben TÜİK ‘in yaşadığı ülkeye gitmek istiyorum. Zira ENAG ‘la aynı ülkede yaşanmıyor.”
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“Kasım sonu yıllık enflasyon yüzde 84,39 iken, aralıkta fiyatların hızla düşmesi sonucunda yıl sonu enflasyonu yüzde 64,27 olmuş! TÜİK’in alışveriş yaptığı markette durum bu, sizinkinde nasıl?”
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“Millet zati aliden lütuf bekleyecek, o gerekeni yapıp bir parmak bal çalacak. İtibar önemli.”
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“Cumhurbaşkanı enflasyon yüzde 20’ye düşecek dediğinde ekonomistler nasıl olacak diye sormuşlardı. Bugün nasıl olacağını görmüşsünüzdür. TÜİK direk 20 puan keserek yüzde 85’ten 65’e düşürüverdi. İşte bu kadar basit.”
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“TÜİK enflasyonu neye göre nasıl belirledin? Beraber markete gidip bakalım. Hatta bir hafta sonra gidip tekrar bakalım. Hatta Tarım Krediye gidip bakalım. Aynı mı görelim. Hakkımı helal etmiyorum.”
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“Maaşlar pul, TÜİK yine komik oldu. Yine anlamadınız dimi? Anlayana sivri sinek saz anlamayana davul zurna az. Türk Atasözü.”
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“İçinde parmağı emeği imzası en küçük katkısı olan herkese kul hakkımı helal etmiyorum.”
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“ ‘2 kere 2 kaç eder’ diye sorsan TÜİK Başkanı’na, ‘Dur bi saraya danışayım’ der.”
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“Enflasyon hangi ilde yüzde 1.18’miş ya... Açın o ili tayin isteyelim.”
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“2023 yılında seçim var herkesin bir hesabı var bakalım evdeki hesap çarşıya uyacak mı?”