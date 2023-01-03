3 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

''TÜİK'in yaşadığı ülkeye gitmek istiyorum''

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından vatandaşlar sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi. İşte o tepkilerden bazıları:

Galeri Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 21:06
Takip Et
1/11
''TÜİK'in yaşadığı ülkeye gitmek istiyorum''

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından vatandaşlar sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi. İşte o tepkilerden bazıları

2/11
''TÜİK'in yaşadığı ülkeye gitmek istiyorum''

“Ben TÜİK ‘in yaşadığı ülkeye gitmek istiyorum. Zira ENAG ‘la aynı ülkede yaşanmıyor.”

3/11
''TÜİK'in yaşadığı ülkeye gitmek istiyorum''

“Kasım sonu yıllık enflasyon yüzde 84,39 iken, aralıkta fiyatların hızla düşmesi sonucunda yıl sonu enflasyonu yüzde 64,27 olmuş! TÜİK’in alışveriş yaptığı markette durum bu, sizinkinde nasıl?”

4/11
''TÜİK'in yaşadığı ülkeye gitmek istiyorum''

“Millet zati aliden lütuf bekleyecek, o gerekeni yapıp bir parmak bal çalacak. İtibar önemli.”

5/11
''TÜİK'in yaşadığı ülkeye gitmek istiyorum''

“Cumhurbaşkanı enflasyon yüzde 20’ye düşecek dediğinde ekonomistler nasıl olacak diye sormuşlardı. Bugün nasıl olacağını görmüşsünüzdür. TÜİK direk 20 puan keserek yüzde 85’ten 65’e düşürüverdi. İşte bu kadar basit.”

6/11
''TÜİK'in yaşadığı ülkeye gitmek istiyorum''

“TÜİK enflasyonu neye göre nasıl belirledin? Beraber markete gidip bakalım. Hatta bir hafta sonra gidip tekrar bakalım. Hatta Tarım Krediye gidip bakalım. Aynı mı görelim. Hakkımı helal etmiyorum.”

7/11
''TÜİK'in yaşadığı ülkeye gitmek istiyorum''

“Maaşlar pul, TÜİK yine komik oldu. Yine anlamadınız dimi? Anlayana sivri sinek saz anlamayana davul zurna az. Türk Atasözü.”

8/11
''TÜİK'in yaşadığı ülkeye gitmek istiyorum''

“İçinde parmağı emeği imzası en küçük katkısı olan herkese kul hakkımı helal etmiyorum.”

9/11
''TÜİK'in yaşadığı ülkeye gitmek istiyorum''

“ ‘2 kere 2 kaç eder’ diye sorsan TÜİK Başkanı’na, ‘Dur bi saraya danışayım’ der.”

10/11
''TÜİK'in yaşadığı ülkeye gitmek istiyorum''

“Enflasyon hangi ilde yüzde 1.18’miş ya... Açın o ili tayin isteyelim.”

11/11
''TÜİK'in yaşadığı ülkeye gitmek istiyorum''

“2023 yılında seçim var herkesin bir hesabı var bakalım evdeki hesap çarşıya uyacak mı?”

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
1
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
2
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
3
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿Kadın jimnastikçinin antrenmanı kabus oldu. Bir anda eşofmansız kaldı
4
﻿Kadın jimnastikçinin antrenmanı kabus oldu. Bir anda eşofmansız kaldı
﻿Kadın jimnastikçinin antrenmanı kabus oldu. Bir anda eşofmansız kaldı
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
5
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
﻿TRT'nin Hilal Kaplan'a ne kadar ödediği ortaya çıktı. Siz derdinize yanın asgari ücretliler
6
﻿TRT'nin Hilal Kaplan'a ne kadar ödediği ortaya çıktı. Siz derdinize yanın asgari ücretliler
﻿TRT'nin Hilal Kaplan'a ne kadar ödediği ortaya çıktı. Siz derdinize yanın asgari ücretliler
﻿Merkez Bankası'ndan şok karar. Bankalara talimat gönderildi
7
﻿Merkez Bankası'ndan şok karar. Bankalara talimat gönderildi
﻿Merkez Bankası'ndan şok karar. Bankalara talimat gönderildi
﻿Konya'da 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı
﻿Konya'da 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı
﻿Konya'da 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı
﻿Bursa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı
﻿Bursa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı
﻿Bursa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı
﻿Söke'deki vinç kazasına 4 tutuklama
﻿Söke'deki vinç kazasına 4 tutuklama
﻿Söke'deki vinç kazasına 4 tutuklama
﻿Soğuk hava kartpostallık görüntüler oluşturdu
﻿Soğuk hava kartpostallık görüntüler oluşturdu
﻿Soğuk hava kartpostallık görüntüler oluşturdu
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
﻿İskenderun Körfezi'nde batan gemi su yüzeyine çıkartıldı
﻿İskenderun Körfezi'nde batan gemi su yüzeyine çıkartıldı
﻿İskenderun Körfezi'nde batan gemi su yüzeyine çıkartıldı
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿Pele'nin cenaze töreninden flaş fotoğraflar. Tabutunu böyle taşıdılar
﻿Pele'nin cenaze töreninden flaş fotoğraflar. Tabutunu böyle taşıdılar
﻿Pele'nin cenaze töreninden flaş fotoğraflar. Tabutunu böyle taşıdılar
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
﻿Kendini kadın doğum uzmanıyım diye tanıttı. Akıllara durgunluk veren olay 
﻿Kendini kadın doğum uzmanıyım diye tanıttı. Akıllara durgunluk veren olay 
﻿Kendini kadın doğum uzmanıyım diye tanıttı. Akıllara durgunluk veren olay 
﻿Sahil 'kırmızıya' büründü
﻿Sahil 'kırmızıya' büründü
﻿Sahil 'kırmızıya' büründü
﻿Burcu Esmersoy'dan 'Yıllanmış Şarap' tadında fotoğraflar. 46 yaşında ama gençlere taş çıkartıyor
﻿Burcu Esmersoy'dan 'Yıllanmış Şarap' tadında fotoğraflar. 46 yaşında ama gençlere taş çıkartıyor
﻿Burcu Esmersoy'dan 'Yıllanmış Şarap' tadında fotoğraflar. 46 yaşında ama gençlere taş çıkartıyor
﻿Hadise yılbaşında fırtına gibi esti
﻿Hadise yılbaşında fırtına gibi esti
﻿Hadise yılbaşında fırtına gibi esti
﻿Yaşayan Nostradamus'tan 2023 için korkutan kehanetler
﻿Yaşayan Nostradamus'tan 2023 için korkutan kehanetler
﻿Yaşayan Nostradamus'tan 2023 için korkutan kehanetler
﻿İstanbullular dikkat! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak
﻿İstanbullular dikkat! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak
﻿İstanbullular dikkat! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.