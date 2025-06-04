Sosyal medyada kozmetik ürünü yiyen fenomen öldü

Tayvan'da kozmetik ürün yediği videoları sosyal medyada paylaşarak dikkat çeken 24 yaşındaki bir içerik üreticisi, hayatını kaybetti.

South China Morning Post (SCMP) gazetesinde yer alan habere göre, sosyal medyadaki popüler yemek yeme akımı "mukbang" videoları paylaşan Tayvanlı bir içerik üreticisinin aniden öldüğü belirtildi.

Paylaşımlarında, ruj, allık, yüz maskesi gibi çeşitli kozmetik ürünleri tüketerek dikkati çeken kadının, zehirlenme sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği kaydedildi.

Sosyal medyada "Guava Beauty" ismiyle tanınan 24 yaşındaki kadının ani ölümü, sosyal medya kullanıcıları arasında merak konusu haline gelirken Tayvanlı kadın, paylaşımları dolayısıyla eleştirilerin odağı oldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı söz konusu paylaşımlara karşı gelerek, "Lütfen bu tarz davranışlarınıza son verin. Eğer eğleniyorsanız kendi başınıza yapın. Ama kozmetik yemeyi teşvik etmeyin. Bunlar kimyasal maddeler içeren ürünler." ifadelerini kullandı.