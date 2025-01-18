Sosyal medyada müstehcen içerikli paylaşım yapan şahıslar tutuklandı

Kaynak: İHA

Sosyal medya hesaplarından müstehcen içerikli paylaşımlar yapıldığı belirlenen iki kişi yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli A.A.V. ve eşi P. B. V.'nin, sosyal medya hesapları ile pornografik paylaşımlar yapılan yasaklı bir sitede paylaşım yaptıkları tespit edildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından Ataşehir'de bir hastanede yakalandı. Yakalanan şüpheliler haklarında yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahısların karakola getirildiği sırada karakola girmemek için kolluk kuvvetlerine direndiği, kolluk kuvvetlerince de şahıslara müdahale edildiği öğrenildi. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "TCK 226 Müstehcenlik" ve "TCK 265 Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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