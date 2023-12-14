Müstehcen yayın yapanlara bir operasyon daha. 6 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Haber Merkezi
Müstehcen yayın yapanlara bir operasyon daha. 6 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da sosyal medya üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaştıkları iddia edilen 5'i kadın 6 şüpheli, gözaltına alındı.

Sosyal medyada müstehcen yayınlar yapan sosyal medya fenomenlerine yönelik yapılan çalışmalarda polis ekiplerince aralarında fenomen Yağmur Şimşek, Kübra Y. Narin G. ve Kadriye D.’nin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

sosyal-medyada-mustehcen-yayin-yapa-wujk.jpg

TikTok ile X adlı platformlar üzerinden müstehcen içerikli canlı yayın yapan ve Onlyfans hesaplarından pornografik içerikli videolar paylaşan, 6 sosyal medya fenomenine operasyon düzenlendi.

sosyal-medyada-mustehcen-yayin-yapa-ckjn.jpg

Yüksek rakamlı takipçisi bulunan, sosyal medya fenomeni olduğunu iddia eden Yağmur Şimşek’in aralarında bulunduğu 6 kişiden 4'ü işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. 4 kişinin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

sosyal-medyada-mustehcen-yayin-yapa-a7j8.jpg

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri sosyal medya üzerinden müstehcen içerikli canlı yayın yapan, pornografik içerikli videolar paylaşan, canlı yayın esnasında müstehcen görüntü ve diyalog içeren konuşmaları gerçekleştiren şahısların yakalanmasına yönelik bir çalışma başlattı.

sosyal-medyada-mustehcen-yayin-yapa-g3qo.jpg

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda sosyal medya platformları üzerinden müstehcen canlı yayın yapan ve pornografik içerikli videolar paylaşan 6 sosyal medya fenomeni tespit edildi.

aa-20231214-33178799-33178798-istan-hsp6.jpg

MÜSTEHCEN YAYINLAR YAPTILAR İDDİASI

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda, TikTok ve X adlı platformlar üzerinden müstehcen canlı yayın yapan ve Onlyfans hesaplarından pornografik içerikli videolar paylaşan 6 isim tespit edildi.

YAĞMUR ŞİMŞEK DE GÖZALTINA ALINDI

aw098311-01-fzhg.jpg

Yapılan tespitlerin ardından savcılığın talimatı üzerine isimleri tespit edilen ve aralarında yüksek takipçisi bulunan Yağmur Şimşek’in de bulunduğu sosyal medya fenomenleri Kübra Y., Narin G. Kadriye G., E.B. ve K.B. gözaltına alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

1v3s2d1v5-rsph-cover-jpg.jpg

Gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Adliyeye gönderilenlerin arasında yer alan Yağmur Şimşek ve diğer 3 kişi, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kaldı.

İlgili Haberler
Merve Taşkın'ın aylık kazancı olay yarattı! 'Yetmiyor, niyetim 1 milyon dolar...'
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek’e müstehcenlik gözaltısı. Ters kelepçe takıldı
Canlı olmamasına rağmen aylık kazancı dudak uçuklatıyor
'Kız kardeşime Onlyfans açtım eşime de açacağım" dedi tepki yağdı
'Kız kardeşime Onlyfans açtım eşime de açacağım" dedi tepki yağdı
Öğretmenin sızdırılan fotoğrafları ortalığı karıştırdı
Son Haberler
Malatya'da kaçak silah operasyonu Gündem
Malatya'da kaçak silah operasyonu
Brokoli sevmeyenleri bile hayran bırakacak tarif: Kremalı brokolili makarna Yemek Tarifleri
Brokoli sevmeyenleri bile hayran bırakacak tarif: Kremalı brokolili makarna
Firari FETÖ’cü kadın gizli bölmede yakalandı Gündem
Firari FETÖ’cü kadın gizli bölmede yakalandı
Gençlerbirliği genel kurula gidiyor Spor
Gençlerbirliği genel kurula gidiyor
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan İsrail’i ziyaret etti Dünya
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan İsrail’i ziyaret etti
Cübbeli Ahmet ve Aziz Yıldırım neler konuştu. Hapishane arkadaşları buluştu Gündem
Cübbeli Ahmet ve Aziz Yıldırım neler konuştu. Hapishane arkadaşları buluştu
Dursun Özbek TFF ile ilgili sorulan soruya ateş püskürdü Spor
Dursun Özbek TFF ile ilgili sorulan soruya ateş püskürdü