Müstehcen yayın yapanlara bir operasyon daha. 6 kişi gözaltına alındı

Sosyal medyada müstehcen yayınlar yapan sosyal medya fenomenlerine yönelik yapılan çalışmalarda polis ekiplerince aralarında fenomen Yağmur Şimşek, Kübra Y. Narin G. ve Kadriye D.’nin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

TikTok ile X adlı platformlar üzerinden müstehcen içerikli canlı yayın yapan ve Onlyfans hesaplarından pornografik içerikli videolar paylaşan, 6 sosyal medya fenomenine operasyon düzenlendi.

Yüksek rakamlı takipçisi bulunan, sosyal medya fenomeni olduğunu iddia eden Yağmur Şimşek’in aralarında bulunduğu 6 kişiden 4'ü işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. 4 kişinin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri sosyal medya üzerinden müstehcen içerikli canlı yayın yapan, pornografik içerikli videolar paylaşan, canlı yayın esnasında müstehcen görüntü ve diyalog içeren konuşmaları gerçekleştiren şahısların yakalanmasına yönelik bir çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda sosyal medya platformları üzerinden müstehcen canlı yayın yapan ve pornografik içerikli videolar paylaşan 6 sosyal medya fenomeni tespit edildi.

MÜSTEHCEN YAYINLAR YAPTILAR İDDİASI

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda, TikTok ve X adlı platformlar üzerinden müstehcen canlı yayın yapan ve Onlyfans hesaplarından pornografik içerikli videolar paylaşan 6 isim tespit edildi.

YAĞMUR ŞİMŞEK DE GÖZALTINA ALINDI

Yapılan tespitlerin ardından savcılığın talimatı üzerine isimleri tespit edilen ve aralarında yüksek takipçisi bulunan Yağmur Şimşek’in de bulunduğu sosyal medya fenomenleri Kübra Y., Narin G. Kadriye G., E.B. ve K.B. gözaltına alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Adliyeye gönderilenlerin arasında yer alan Yağmur Şimşek ve diğer 3 kişi, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kaldı.