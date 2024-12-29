Sosyal medyada olay olan görüntüler! Kadınlar matinesinde dansöz oynatıp para taktılar

Televizyonda dansöz gösterilerinin yasaklandığı bir dönemde, bu tür etkinliklerde tesettürlü kadınların dansöz izlemesi tartışmalara neden oldu.

Ümraniye'deki kadınlar matinesinde dansözün sahne alması ve izleyiciler arasında bulunan kapalı kadınların dansöze para takması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşte bu duruma dair sosyal medyadan gelen bazı yorumlar.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ ARTTI

"Erkekleri anlamak mümkün ama kadınlar bu tür etkinliklerden nasıl bir zevk alıyor, anlamak zor."

Parti düzenleyen bayanların saçları görünmüyor başları kapalı sıkıntı yok.

Sokakta yılbaşı ağacına saldıranlar, burada dansöz oynatıyor.