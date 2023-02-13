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Müteahhitlerin ahlaksızlığını ancak küfürlerle anlattı. İnşaat ustası ne dese haklı

Yaşanan Kahramanmaraş depremi sonrası inşaat sektöründe yapılan usulsüzlükler yeniden günyüzüne çıkarken, sosyal medyada paylaşılan inşaat ustasının videosu dikkat çekti.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 02:08
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Sosyal medyada paylaşılan inşaat ustası videosu müteahhitlerin ahlaksızlığını gözler önüne serdi

Müteahhitlerin ahlaksızlığını ancak küfürlerle anlattı. İnşaat ustası ne dese haklı
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Depreme dayanıklı olduğu iddiasıyla satılan çok sayıda ev deprem sonrası vatandaşlara mezar olurken, bunları yapan müteahhitlerin açıklamaları adeta saç baş yolduruyor.

Neredeyse hiçbir suçlamayı kabul etmeyen ve depremin büyüklüğüne atıfta bulunan müteahhitler tepki çekerken sosyal medyada bir inşaat ustasının çektiği video gündeme oturdu.

İnşaatın ne kadar özensiz ve dayanıksız olduğunu ettiği küfürlü konuşmayla anlatan inşaat ustasının bu açıklamaları çok sayıda yorum alırken, sosyal medya kullanıcıları videoyla ilgili olarak "bu ahlaksızlık ancak küfürle anlatılırdı" şeklinde yorumlarda bulundu.

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