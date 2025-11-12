Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü davranışlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal medyada paylaşılan bir trafik kural ihlali görüntüsünün ardından ekipler harekete geçti.

Görüntülerdeki motosiklet sürücüsünün tek teker üzerinde gidip kuralları ihlal ederek diğer sürücülerin güvenliğini riske attığı tespit edildi. Yapılan inceleme sonucunda sürücüye Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca 4 bin 153 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine el konularak geçici olarak iptal edildi.