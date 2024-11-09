Sosyal medyada paylaştılar: İşlem uygulandı

Kaynak: İHA
Sosyal medyada paylaştılar: İşlem uygulandı

Diyarbakır’da sosyal medyada trafik ihlallerini paylaşım yaparak haber verdiği iddia edilen iki kişiye idari işlem yapıldı.

Diyarbakır'da trafikte kural ihlali yapıp paylaşımda bulunan sürücüler yakalanarak, "makas atma" suçundan idari işlem uygulandı.

Sosyal medyada trafik ihlalleri yaptıklarına dair paylaşımlar yapan Y.A. ve E.K. isimli araç sürücüleri, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından tespit edilerek yakalandı. Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'na göre "makas atma" suçundan kendilerine işlem uygulandı. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu kapsamında kişilerin hayatını, sağlığını veya malvarlığını tehlikeye sokacak şekilde araç kullanma suçundan adli işlem yapılmak üzere ilgili polis merkezine teslim edildi.

Son Haberler
Beline kadar gelen buz gibi suya girip 45 dakika polise dert anlattı
Beline kadar gelen buz gibi suya girip 45 dakika polise dert anlattı
‘Narin Davası’nın hakiminden takdir toplayan hareket!
‘Narin Davası’nın hakiminden takdir toplayan hareket!
ChatGPT, ABD seçimlerinde tam not aldı
ChatGPT, ABD seçimlerinde tam not aldı
Mangal kömürü öldürdü
Mangal kömürü öldürdü
İsrail savaş uçakları okul ve çadırları vurdu. Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail savaş uçakları okul ve çadırları vurdu. Çok sayıda ölü ve yaralı var