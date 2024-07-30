Sosyal medyada sahte diploma satıyorlar! ‘KPSS’ye gir, vize başvurusu yap’ reklamıyla müşteri arıyorlar

Gerçeğinden ayırt edilemeyecek kadar orijinal görünümlü diplomaların görselleri sosyal medya sayfalarında paylaşılarak alıcı bulmaya çalışılıyor.

Sosyal medyada oluşturulan birçok farklı hesapta sahte diploma satışı yapıldığı görülüyor. Farklı üniversite ve bölümlere dair diploma satışının yapıldığı sayfalarda ayrıca yüksek lisans, lise ve önlisans diplomalarının da satışı yapılıyor.

Dolandırıcılık yöntemi olduğu düşünülen sayfalarda, sahte diplomaların özelliklerine de yer veriliyor. Satışı yapılan belgelere dair; E-Devlet'e işleneceği, orijinalinden ayırt edilemeyeceği, üniversitelerin gerçek mezunları ile aynı şartlara sahip olunacağı ve hukuki anlamda sorun yaşanmayacağına dair teminatlar sunulurken, kişilere; doktorluk, mühendislik, öğretmenlik, veterinerlik gibi çeşitli meslekleri seçme şansı da tanınıyor.

FİYAT LİSTESİ YAYINLAMIŞLAR

Benzer bir sayfanın kuruluşunu 2009 yılına kadar dayandırdığı ve sahte diploma basımı işinde eski olduğunu belirterek fiyat listesi dahi yayınladığı görülüyor.

En son 2023 yılına dair yayınlanan fiyat listesinde, lisans diplomasının 10 bin lira, yüksek lisans diplomasının 12 bin lira, lise diplomasının 6 bin lira, ön lisans diplomasının 8 bin lira ve ilköğretim diplomasının 4 bin lira olduğu belirtiliyor.

1 YILDA YÜZDE 150 ZAM

Müşteri gibi konuşularak ulaşılan sayfa, lisans diplomasının yeni ücretinin yüzde 150 zamlı olarak 25 bin lira olduğunu aktardı. Bazı sayfalarda hukuk ve tıp gibi fakülteler için diğer fakültelere göre daha yüksek ücretler belirlenmesi de dikkat çekti.

KİŞİSEL BİLGİLER İSTENİYOR

Satıcıların, sahte diploma almak isteyen kişilerden isim, soyisim, adres ve TC kimlik numarası gibi kişisel bilgileri talep ettikleri öğrenildi. Satıcılar, sahte diplomalar ile KPSS ve benzeri resmi sınavlara girilebildiğini ve resmi kurumlara başvuru yapılabildiğini belirtti.

"YANLARINA KAR KALIYOR"

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, sahte diploma verilip bunun gerekli kurumlara eklenebileceğinin söylenmesi neredeyse imkansız olduğunu dikkat çekerek, "Bu kurumlar aslında arka planda daha farklı bir dolandırıcılık yapıyorlar. Bir hikaye dolandırıcılığı yapıyorlar. Vatandaşa tamamen illegal olan bu durum için yasa dışı kurumlarla iletişime geçtiğinde 25-30 bin lira gibi bir rakama diploma verebileceklerini ve her türlü sisteme kayıt yapılabileceğini söylüyorlar.

Kişi o diplomayı almak için parayı ödediğinde bütün iletişim kesiliyor ve artık bu kişilerle iletişim kurulamıyor. Hiçbir şekilde e-Devlet ya da benzeri bir sisteme kaydı yapılamıyor. Vatandaşlar dolandırıldıktan sonra kolluk kuvvetlerine başvurmuyorlar çünkü kendileri de illegal bir iş yapıyorlar. Böylelikle dolandırıcıların yaptığı bu işler yanlarına kar kalıyor." ifadelerini kullandı.

"DOLANDIRICILIĞIN ELİNE DÜŞENLER DE SUÇ İŞLEMİŞ OLUYOR"

Avukat Deniz Özdal ise, Sahte diploma edinmeye çalışan ve bu yolla aslında suçu işleyen dolandırıcılığın eline düşenlerin de suç işlediğini belirterek, "Sahte diploma edinmek, resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturur. Burada sadece bu belgeyi vereceğini iddia ederek dolandıran değil, aynı zamanda bu belgeyi almak isteyen kişi de suça karışmış oluyor.

Bu suç kimi zaman dolandırıldığı için tamamlanmıyor ve teşebbüs aşamasında kalıyor. Gün sonunda kimi zaman bu resmi belgeler yani sahte diplomalar gerçekten temin ediliyor. Bunlar gün yüzüne çıktıktan sonra doğrudan bu şahıslar da sorumlu oluyor. 'Bilmiyordum' ya da 'Bu belgenin gerçek olduğunu kabul ediyordum' gibi bir iddia kabul edilmiyor."

"2-5 YIL ARASI HAPİS CEZASI ÖNGÖRÜLÜYOR"

Özdal: "Resmi belgede sahtecilik suçunun basit haliyle 2 ila 5 yıl arasında hapis cezası öngörülüyor. Ancak burada mağdur olduğunu iddia edenler de aslında bir suç işleme kastıyla yola çıkıyor. Dolandırıldıkları için bu suç tamamlanmıyor. Ne yazık ki bu konuyla ilgili başvuran birçok kişi oluyor.

Kimi zaman gerçekten bu şekilde bir belgeyi edinmiş oluyorlar ve sosyal hayatın belli aşamalarına bu belgeyle katılmış oluyorlar. Bu belgenin sahte olduğu ortaya çıkınca mağduriyet yaşanıyor. Kimi zaman yüksek lisans eğitimine dahi devam eden oluyor bu belgelerle. Başvurmak doğru değil."