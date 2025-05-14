Sosyal medyada silah teşhir edenlere operasyon: Gözaltına alındılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sosyal medyada silah teşhir edenlere operasyon: Gözaltına alındılar

Konya'da, ateşli silahları sosyal medya üzerinden teşhir edip kamu düzenini tehdit eden paylaşımlar yapan 14 kişi, polis operasyonuyla yakalandı.

Konya'da, ateşli silahları sosyal medya üzerinden teşhir edip kamu düzenini tehdit eden paylaşımlar yapan 14 kişi, polis operasyonuyla yakalandı.

.jpgEdinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce sosyal medya üzerinden ateşli silahları teşhir ederek kamu düzenini tehdit eden paylaşımlar yapan şüphelilere yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 38 ekibin katılımıyla yapılan operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 kuru sıkı tabanca, 4 yivsiz tüfek, 119 adet kuru sıkı fişek, 9 adet 9.19 mm fişek, 14 kartuş, 5 bıçak, 4 muşta, 2 teleskopik jop, 1 ninja yıldızı ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'sine ayrıca Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldığı öğrenildi.

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