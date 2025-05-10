Sosyal medyada silahlı paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: AA
Sosyal medyada silahlı paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de sosyal medyada silahlı fotoğraf paylaşan bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sosyal medya üzerinden silahlı fotoğraf paylaşan bir kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya platformlarında yapılan silahlı paylaşımlara yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda kimliği belirlenen A.A. isimli şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, bir ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız tüfek, iki şarjör, 52 fişek ve iki bıçak ele geçirildi.

Şüpheli A.A., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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