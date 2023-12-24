Sosyal medyada sporcu çocuklara müstehcen mesaj atan o müdür vekili tutuklandı

Sosyal medyada, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili ve Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erkan Kösedağ'ın, çocuk sporcuları götürdüğü kamplarda, etkinliklerde ya da otele çağırmak suretiyle istismarda bulunduğu iddia edildi.

Evli ve 2 çocuk babası Kösedağ'ın cep telefonundan çocuk sporculara attığı müstehcen mesajlar da yine sosyal medyada ifşa edildi. Bu paylaşımlar üzerine Erkan K., hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün Yozgat'ta gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınıp ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Kösedağ, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağrı Valiliği, Kösedağ'ın gözaltına alındığını şu ifadelerle duyurdu:

"Bahse konu olayla ilgili; İlimizde görev yapan il müdür vekili hakkında ivedi bir şekilde soruşturma işlemlerine başlanılmış olup adli soruşturma neticesinde 23.12.2023 tarihinde gözaltına alınmıştır" denildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

"Ayrıca idari soruşturma kapsamında ilgili kişi görevden uzaklaştırılmış ve olayı soruşturmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından iki müfettiş görevlendirilmiştir. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.