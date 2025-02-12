Sosyal medyada tartıştığı kişileri tüfekle vurdu

Olay, saat 00.30 sıralarında Piri Reis Mahallesi Piri Reis Parkı yanında gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre Murat D., sosyal medyada Abdullah Umut Can ve Salih A. ile tartıştı. Tartışma sonrası sosyal medya üzerinden randevulaşan taraflar, Piri Reis Parkı yakınında buluşup, kavga etmeye başladı.

YANINDA POMPALI TÜFEK GETİRDİ

Yaşanan arbede sırasında Murat D., pompalı tüfekle Abdullah Umut Can'ı boyun bölgesinden, Salih A.'yı ise karın ve göğüs bölgesinden vurdu. Murat D. olayın ardından kaçarken, yaralılar ise özel araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Abdullah Umut Can, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı, Salih A. ise ameliyata alındı.

Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor