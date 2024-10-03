Sosyal medyada terör propagandasına operasyon. 2 kişi yakalandı

Kaynak: İHA
Sosyal medyada terör propagandasına operasyon. 2 kişi yakalandı

Erzurum'da sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları tespit edilden 2 kişi yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, 6-7 Ekim olaylarının yıl dönümü öncesinde eylem ve etkinliklere katılabileceği değerlendirilen ve sosyal medya üzerinden, PKK/KCK-YPG/PYD Silahlı Terör Örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik 26 Eylül 2024 tarihinde başlatılan operasyonda, firari durumda olan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer şüpheli ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, terör örgütleri ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

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