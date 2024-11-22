Sosyal medyada terörist başı propagandasına gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube ekipleri, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK‘nın elebaşı lehine video çekerek propaganda yapan 19 yaşındaki İ.Ç.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen emniyet ekipleri, paylaşımlarda bulunan İ.Ç.’nin Bahçelievler’de yaşadığı bilgisine ulaştı.

Zanlı, akşam saatlerinde belirlenen adrese yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin, 5 “güveni kötüye kullanma”, 1 “taksirle yaralama”, 1 “banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması” suçlarından sabıka kaydı olduğu tespit edildi.

Hakkında “suçu ve suçluyu övme” maddesi kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri devam eden şüphelinin, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.