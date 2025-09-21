Sosyal medyadaki yapay zeka videosuna inanıp dolandırıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sosyal medyadaki yapay zeka videosuna inanıp dolandırıldı

Bursa'da yaşlı bir vatandaş, sosyal medyada karşısına çıkan ve yapay zekâ ile ünlülerin konuşturulduğu sahte yatırım hesabına kanarak 10 bin 200 lirasını dolandırıcılara kaptırdı.

Bursa'da yaşlı bir vatandaş, sosyal medyada karşısına çıkan ve yapay zekâ ile ünlülerin konuşturulduğu sahte yatırım hesabına kanarak 10 bin 200 lirasını dolandırıcılara kaptırdı. E-Devlet şifresi istenince dolandırıldığını anlayan yaşlı adam soluğu karakolda aldı.

Olay, merkezde yaşandı. Sosyal medyada karşısına çıkan ve yapay zekâ teknolojisiyle ünlü isimlerin konuşturulduğu yatırım videolarına inanan 73 yaşındaki Ersin Aşka, bütün birikiminden 10 bin 200 lirayı sözde yatırım hesabına aktardı. Kısa sürede kâr bekleyen adam, dolandırıcıların e-Devlet şifresini istemesiyle şüphelendi. Hemen karakola koşan mağdur, polis ekiplerine şikâyette bulundu.

Mağdur vatandaş, "Ben yapay zekâyla yaptıklarını hiç anlamadım. Dolandırıldığımı, e-Devlet şifremi istediklerinde fark ettim. Polise şikâyet ettim, ekipler sağ olsun benimle ilgilendiler. Beni tuzağa düşürdüler, başkaları düşmesin" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Polis, vatandaşın paralarını alan dolandırıcıların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Sosyal medyadaki yapay zeka videosuna inanıp dolandırıldı

Sosyal medyadaki yapay zeka videosuna inanıp dolandırıldı

Son Haberler
Erdoğan'dan "Trump iddiaları"na sert yanıt: Bu adam uydurup duruyor
Erdoğan'dan "Trump iddiaları"na sert yanıt: Bu adam uydurup duruyor
Alzheimer’ın ilerleyişini yavaşlatabilecek yeni bir umut
Alzheimer’ın ilerleyişini yavaşlatabilecek yeni bir umut
Sosyal medyadaki yapay zeka videosuna inanıp dolandırıldı
Sosyal medyadaki yapay zeka videosuna inanıp dolandırıldı
Okan Buruk Konyaspor maçı öncesi kılıcını çekti! 3 isme kulübeyi gösterdi
Okan Buruk Konyaspor maçı öncesi kılıcını çekti! 3 isme kulübeyi gösterdi
Şebekenin ölümcül planı çökertildi! Polisin tuzağına düştüler: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Şebekenin ölümcül planı çökertildi! Polisin tuzağına düştüler: Çok sayıda kişi gözaltına alındı