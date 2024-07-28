Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü

Zile'de dün gece yaşanan bir olayda, sosyal medyada yapılan bir paylaşım büyük bir tartışmayı beraberinde getirdi. Evli ve bir çocuk babası olan Mustafa Günel, Vesile Yiğit'in Atatürk'e hakaret içerdiğini iddia ettiği bir gönderiyi eleştirdi.

İki taraf arasında sosyal medyada başlayan diyalog, kısa sürede sert bir atışmaya dönüştü. Tartışmanın ardından Günel, Yiğit'e ikamet ettiği Zile'nin konumunu gönderdi. Bu gelişme üzerine Mersin'den Vesile Yiğit, eşi ve üç gençle birlikte Günel'in evine doğru yola çıktı. Sosyal medya üzerinden başlayan bu anlaşmazlık, gerçek dünyada karşı karşıya gelme noktasına kadar vardı.

EVİNİN ÖNÜNDE DARBEDİLİNCE TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Olayda, sosyal medya üzerinden tartıştığı şahısların evine yöneldiğini fark eden Mustafa Günel, aşağıya indi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yaralanan Günel, evine giderek av tüfeği ile ateş etti. Ateş açılması esnasında İsak Yiğit vurularak yere düştü ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şahısların yakınları, bir otomobille hızla uzaklaştı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Yiğit'in ölümünü teyit etti. Günel, cinayet şüphesiyle polis tarafından gözaltına alındı ve olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.