İstanbul'da sosyal medyada paylaşılan bir videoda yer alarak bomba yapımı ve eğitimi verdiği iddia edilen sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda yer alarak bomba yapımı ve eğitimi verdiği iddia edilen ve IŞİD silahlı terör örgütünde faaliyet gösterdiği değerlendirilen sanık R.H. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlanmıştı. Hazırlanan iddianamede, sosyal medyada paylaşılan ve 2015 yılının Haziran ayında Suriye'de çekilen, Heyet Tahrir Şam (HTŞ/FEC/ENC) terör örgütü propagandası içerikli videonun detaylı olarak incelendiği, videonun 22.saniyesinde görünen şahsın R.H olabileceği şeklinde bilgilerin iletildiği ve bunun üzerine "IŞİD silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı.

BOMBA YAPIM VİDEOSUNDA YER ALDIĞI BELİRTİLDİ

Hazırlanan iddianamede, R.H. ile videodaki kişinin aynı kişi olduğunun uzmanlık raporu ile tespit edildiği, sanığın videoda bulunduğu anlarda ise bomba yapım işleri ile ilgili görüntülerin çekildiği anlar olduğu kaydedildi.

"BOMBA YAPIMINA İLİŞKİN BİR ŞEY BİLMİYORUM'

R.H.'nin ifadesine yer verilen iddianamede, Suriye'de doğup 2017'de Türkiye'ye geldiğini söyleyerek, "Geçici kimlik koruma belgesi aldım. Herhangi bir suça karışmadım. 2014'de a Suriye'de savaşlar başladığında ÖSO'ya bağlı gruplar içerisinde 1 yıl yer aldım. Başımdan yaralanmam sebebiyle beni gönderdiler. ÖSO'dan ayrılınca 1-2 sene Suriye'de Halep'te tekstil işi yaptım daha sonra Türkiye'ye geldim. Görüntülerde bulunan şahıs benim fakat görüntülerde ne anlattığımı bilmiyorum. Orası ÖSO içerisinde alınmış bir görüntümdür. HTŞ içerisinde bulunan bir görüntü değildir. Bomba yapımına ilişkin bir şey bilmiyorum. Benim ellerimden aldığım darbe nedeniyle his kaybı vardır. Böyle bir şey yapmam mümkün değildir. Herhangi bir örgütle bağlantım yoktur. Ben ve benim çevreme göre IŞİD, terör örgütüdür" dediği aktarılmıştı.

GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİNİN KENDİSİ OLDUĞUNU ANCAK NE ANLATTIĞINI BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİĞİ BELİRTİLDİ

İddianamede, R.H.'nin video kaydındaki kişinin kendisinin olduğunu ancak görüntülerde ne anlattığını ve bomba yapımına ilişkin bir şey bilmediğini söylese de söz konusu videonun HTŞ/FEC/ENC terör örgütüne ait sosyal medya hesabından paylaşıldığı, sanığın Ensar El Akide isimli örgüte ait oluşumun "Suriye Cihad Filoları" ismiyle bomba yapım eğitim videosunun bulunduğu ve bu gerekçelerle örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiğinin değerlendirildiği belirtilmişti.

DAVA KARARA BAĞLANDI

Hazırlanan iddianamede R.H.'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilirken, konuya ilişkin yargılama geçtiğimiz günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nce karara bağlandı.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık R.H.'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak hükmen tutukluluk halinin devamına karar verdi.