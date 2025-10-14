Bulgaristan’da yaşayan karaciğer kanseri hastası Ivanka Yordanova (47), sosyal medyadan bulduğu Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. S.Y. (55) tarafından, İstanbul'daki özel bir hastanede 47 bin avro karşılığında ameliyat edildi.

Aile, ameliyat öncesi 22 bin avro ödeme yaparken, 2 çocuk annesi kadın, 13 saat süren ameliyatın ardından hayatını kaybetti. Yordanova’nın cenazesi, kalan 25 bin avronun ödeneceğine dair imzalatılan evrağın ardından teslim edildi.

Ailenin avukatı Şermin Tankut, doktor hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, “Otopsi yapılması için savcılığa başvuruda bulunuldu. Her şey olmuş olabilir. Belki de bir organ nakli yapıldı. Belki hatalı bir durum oldu” dedi.

Bulgaristan'da yaşayan ve 1 yıl karaciğer kanseri tedavisi gören Ivanka Yordanova, iddiaya göre sosyal medyada reklamını gördüğü Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. S.Y.’yi telefonla arayıp randevu talep etti.

Eşi Kaloyan Mihaylov (46) ile birlikte, daha önce yapılan tetkiklerini de alarak muayeneye giden Yordanova’ya, Prof. Dr. S.Y. tarafından önce ilaçlı tedavi uygulanacağı, 3 ay sonra da ameliyat olacağı söylendi.

Tedaviyi kabul eden Yordanova’dan ilaçlı tedavi için 20 bin avro, ameliyat için de 35 bin avro talep edildi. Nisan ayında, 20 bin avro karşılığında ilaçlı tedaviye başlanırken, doktor tarafından fiyatlara zam geleceği ve bu nedenle ameliyatın hemen yapılması gerektiği bildirilerek, ameliyat ücreti 12 bin avro daha artırılarak 47 bin avro talep edildi. Yordanova’nın söz konusu meblağı tek seferde ödeyemeyeceğini belirtmesi üzerine ödeme taksitlendirildi.

25 BİN AVRONUN ÖDENMESİ ŞARTIYLA CENAZEYİ TESLİM ETTİLER

Ivanka Yordanova 20 bin avro karşılığında uygulanan ilaçlı tedavi sonrası, 29 Temmuz’da İstanbul'daki özel bir hastanede 47 bin avro karşılığında ameliyat edildi. Aile, ameliyat öncesi 22 bin avro ödeme yaparken, 2 çocuk annesi kadın, 13 saat süren ameliyatın ardından alındığı yoğun bakımda aynı gün hayatını kaybetti. İddiaya göre ailenin talebine rağmen otopsi yapılmadı. Cenaze de kalan 25 bin avronun ödeneceğine dair imzalatılan evrağın ardından teslim edildi. Yordanova, Bulgaristan’da toprağa verildi.

AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Aile defin işlemlerinin ardından suç duyurusunda bulundu. Prof. Dr. S.Y.’nin, Ivanka Yordanova ile birlikte çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak, reklam yaptığını söyleyen ve aileye cenazeyi teslim etmek için, Yordanova’nın oğluna, kalan meblağın ödeneceğine dair zorla evrak imzalatıldığını belirten Avukat Şermin Tankut, yanlış ilaç tedavisi uygulanmış olabileceğini iddia etti.

DOKTOR AMELİYAT SIRASINDA HASTANE KORİDORUNDA DOLAŞIYORMUŞ

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. S.Y.’nin, operasyon sırasında sivil şekilde hastane koridorunda dolaşırken görüldüğünü öne süren Tankut, şunları söyledi:

“Ameliyat günü, eşi ameliyathanenin kapısında bekliyor. Ameliyatın dördüncü saatinde ameliyatı yapacak olan doktor, hastane koridorunda sivil şekilde dolaşıyor. Müvekkilim onun peşine takılıp, kantine iniyor. Doktora ameliyatın nasıl gittiğini soruyor. Doktor da her şeyin yolunda gittiğini, ameliyatın iyi geçtiğini, başka bir hastaneden kanama önleyecek bir ameliyat bıçağı beklediğini söylüyor. Hatta eşinin ameliyat masasındaki halini gösteriyor. Akşam saat 20.00 sıralarında ameliyatın bittiğini söylüyorlar. Tabii bu saate kadar müvekkilim doktoru 2-3 defa hastane koridorunda sivil şekilde görüyor. Müvekkilimin eşi ameliyathaneden çıktıktan hemen sonra yoğun bakıma alıyorlar. Müvekkilim yoğun bakımın önünde beklerken, bir telaş olduğunu görüp, eşinin durumunu soruyor. Yoğun bakımdaki doktor da ağır bir kanaması olduğunu söyleyip, ‘Her şey olabilir, hazırlıklı oldun’ diyor. Gece 03.00 sıralarında eşinin öldüğünü söylüyorlar. Müvekkilim de eşinin çocuklarını arıyor. Oğulları da İstanbul'a doğru yola çıkıyor. İstanbul'a geldikten sonra çocukları cenazeyi vermemek adına oyalıyorlar. Kalan parayı ne zaman ödeyeceklerine dair sıkıştırıyorlar. Bir gün boyunca oyalıyorlar. Parayı ödemeden cenazeyi veremeyeceklerini söylüyorlar. Tabii şunu da belirtelim; ameliyat tutarıyla ilgili herhangi bir sözleşme yok aralarında. Ertesi gün tekrar hastaneye gittiklerinde evrakların yine hazır olmadığını söylüyorlar. En sonunda çocuğa bir konum gönderiyorlar. Bu konum da ameliyatı yapan doktorun ofisi. Buraya gidiyor. Bu parayı bir şekilde ödemeleri gerektiğini söyleyerek, zorla evrak imzalatıyorlar. Evrakı imzaladıktan sonra cenazeyi teslim alarak, Bulgaristan'a defin için gidiyorlar.”

‘BELKİ DE BİR ORGAN NAKLİ YAPILDI’

Aileye verilen ölüm belgesinde, ‘doğal ölüm’ yazıldığını söyleyen Avukat Tankut, Ivanka Yordanova’nın organlarının çalınmış olma ihtimalinden şüphelendiklerini belirtip, otopsi yapılmadığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Ölüm belgesinde ‘doğal ölüm’ yazıyor. Otopsi yapılmamış. Cenaze o şekilde teslim ediliyor. Bu süreçten sonra müvekkilim şüpheler içerisinde eşine ne olduğunu merak ediyor. O hastanede neler yaşandı, ameliyatı kim yaptı diye düşünüyor. Ameliyat sırasında ne oldu, rapora nasıl ‘doğal ölüm’ yazabiliyorlar merak ediyor. Yoğun bakıma alındıktan sonraki süreçte, müvekkilim doktoru aradığı sırada yoğun bakımdaki doktorun söylediklerini anlatıyor. Doktor da yoğun bakımdaki personellerin hep bu şekilde konuştuğunu, olayın kendisinden çıktığını, ameliyatın başarılı geçtiğini, artık sorumluluğun yoğun bakımdaki personellere ait olduğunu söylüyor. Bütün sürecin ardından biz, otopsi yapılmadığını tespit ettikten sonra suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurusunda bulunmaya hazırlanırken imzası ve mührü olmayan bir evrak geldi. Ölüm sebebiyle ilgili İngilizce yazılı bir evrak. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Bulgaristan'da aynı zamanda aile de otopsi yapılması için savcılığa başvuruda bulundu. Her şey olmuş olabilir. Belki de bir organ nakli yapıldı. Belki hatalı bir durum oldu. Bu kadar vaatlerle girilen bir ameliyat nasıl bu şekilde sonuçlandı. Otopsi için başvurumuzun bir an önce kabul edilmesini, Sağlık Bakanlığı tarafından izin verilmesini bekliyoruz.”

‘EŞİMİN AMELİYATINI ANLAŞTIĞIMIZ DOKTOR MU YAPTI’

Eşinin ölümünün aydınlatılmasını isteyen Kaloyan Mihaylov ise “Bütün yaptığımız görüşmelerde eşimin iyileşmesi söz konusuydu. Diğer merak ettiğim konu şu, eşimin ameliyatını bizim anlaştığımız doktor mu yaptı? Çünkü aynı gün ben onu birkaç kez sivil kıyafetle hastanede gördüm. Hastane neden gereken işlemi yapmamıştır. Eğer doktor oradaki hastanede misafir konumundaysa, neden hastane gereken otopsiyi yapmadı. Hastaneye yattığımız ilk günden itibaren, bütün gerçeği öğrenmek istiyorum” dedi.

‘MİSAFİR DOKTOR’ OLARAK AMELİYATI YAPMIŞ

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı hastane yetkilileri, ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. S.Y.’nin kadrolu olmadığını ve misafir doktor olarak hastanede ameliyatı gerçekleştirdiğini söyledi.

‘YAŞAM SÜRESİ KISITLI BİR HASTAYDI’

Yurt dışında olduğunu söyleyen Prof. Dr. S.Y. ise telefonda yaptığı açıklamada, Ivanka Yordanova’nın her türlü tedavi yöntemine açık olduğunu belirterek, tüm riskleri kendisine anlattığını ifade etti. Hastanın onayıyla ilaçlı tedavi ve ameliyat kararı alındığını belirten S.Y., şunları söyledi:

“Hastanın kanseri ciddi bir kanser. Şimdiye kadar ‘Ameliyat yapılamaz’ denilmiş. ‘Tedavi şansı yok’ denilmiş. Kendisi her türlü tedavi yöntemine açık hastaydı. İlk başta işlem yapıldı. İlaçlı tedavi yapıldı. Bunun sayesinde hem geriye kalan karaciğer volümünü büyüttük hem de tümörü kontrol altına aldık. 3 ay beklendi. Sonra tomografi yapıldı. Tomografiyi değerlendirdik. Bu değerlendirmede geriye kalacak karaciğer hacminin yeterince büyüdüğünü gördük. Bu işlemlerde yeterince büyütüyoruz ki karaciğer yetmezliğine gitmesin hasta, diye. Bu değerlendirmeler sonrası ameliyat kararı aldık. Öncesinde hastayla konuştuk çok kez. Ameliyatın risklerinden bahsettik. Her türlü riski anlattık. Neler yapılacağını anlattım. Sonra hasta kendi kararıyla yapılacak işleme onay verdi. Bu hastanın yaşam süresi kısıtlı bir hastaydı zaten. Ameliyat esnasında kan kaybı da oldu. Beklenmedik şekilde ana damara da tümörün girdiğini gördük. Onu da başarılı şekilde aldık. Durumunun kritik anlara geldiği durumlar oldu. Ameliyat bitti, yoğun bakıma alındı. Kanser ameliyatları sonrasında bir de kan kaybına bağlı takviye yapıldığı hastalarda DİC sendromu olabilir. Bu şekilde oldu kendisinde, yani kanama durmadı. Müdahaleler yapıldı ancak kurtarılamadı. Bu aşamada hasta ameliyathaneye geri gidemeyecek kadar kötüydü”

‘HASTANEYE ÖDENECEK PARA BENİM CEBİMDEN ÇIKACAK’

Yordanova’nın oğluna 25 bin avroyu ödemesi için zorla evrak imzalattığı iddiası da sorulan Prof. Dr. S.Y., “Her şey profesyonel şekilde yapıldı. Hastaya önceden fiyat bildirisi yapılıyor. Önce bir miktarı hastadan alınır, sonra ameliyat yapılır. Ameliyat sonrası kalan ödeme yapılır, diye anlaştık. Söylenen miktarın bir kısmını hala alamadık. Oğluyla yaptığımız görüşmede ameliyatın yapıldığını, masrafların oluştuğunu söyledik. Hastaneye para ödenmesi gerekiyor. Bu benim cebimden çıkacak. Onu görüştük. Bizim hazırladığımız evrakı imzaladı. Elimde yazılı bir şey olsun diye bunu yaptım” dedi.