Sosyal medyadan duyurdu: Rüzgar Aksoy'dan müjdeli haber

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal medyadan duyurdu: Rüzgar Aksoy'dan müjdeli haber

Ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy, mutlu haberi sosyal medyadan paylaştı. 2023 yılında dansçı Yasemin Sancaklı ile hayatını birleştirmişti. Aksoy, 44 yaşında baba oldu.

Adanalı, Serçe, Kara Sevda, Bir Zamanlar Çukurova ve Ramo gibi dizilerde ünlenen Rüzgar Aksoy, uzun süredir birlikte olduğu Yasemin Sancaklı ile 2023 yılında hayatını birleştirmişti.

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MUTLULUKLARINI BÖYLE PAYLAŞMIŞLARDI

Ünlü isimler, sosyal medya hesabından "Rüya gibi geldi geçti… çok güzeldi. Bize gönül verip anılarımızı paylaşan tüm dostlara teşekkür ederiz. Harika insanlarla yolarımız kesişmiş. Ailemize, dostlarımıza emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. İyi ki siz" diyerek duygularını ifade etmişlerdi.

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Rüzgar Aksoy ve eşi geçtiğimiz aylarda ilk kez anne baba olacaklarını duyurmuştu.

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Rüzgar Aksoy, sosyal medya hesabından müjdeli haberi paylaştı. İlk kez anne baba olan çift duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Hoş geldin Diyar bebek. Seni ne kadar yaşasak bizi ne kadar sevsen kardır… 07.06.2025"

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